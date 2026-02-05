過年好心情！「4大星座」橫掃春節財運 錢包厚到笑

有4大星座在春節前後的財富穩固力最強。（示意圖／東森新聞）





隨著2026年春節腳步臨近，根據《搜狐網》分析，有4大星座在春節前後的財富穩固力最強，不僅獎金入帳更穩，更能有效守住荷包，使現金流保持順暢。

4大星座春節前後財富超旺

天蠍座

你們在這段期間展現出強烈的結果導向，尤其適合處理合約結算與欠款催收，你們不被節日氣氛帶跑，能以理智與耐心處理枯燥的資料補齊工作，當多數人為了體面而避談金錢時，你們反而敢於開門見山把帳算清，將那些拖欠已久的資料與款項一次性補齊，這種落袋為安的果決，讓你們的現金流在節前瞬間變得順暢無比。

巨蟹座

你們在守財力上有突破性的表現，過往常因重視家庭與人情，在春節的禮品、聚餐與紅包開銷上超支，甚至為了維持家族體面而委屈自己的荷包，然而在2026年，你們變得格外清醒，學會將人情與預算切割，不再盲目追求大額消費，開始有節奏地規劃每一筆支出，並主動與家人協同資源，讓原本需要獨自硬扛的經濟壓力得以分散，理性的理財觀念，不僅控住了節前的破財危機，更讓你們在佳節期間能擁有極高的情緒穩定感，讓錢花得更有分寸。

處女座

你們的優勢則體現在執行力上，你們在節前收尾最怕的返工與遺漏中，展現了無人能及的細膩，透過主動補齊材料、完善報表，讓項目交付變得完整且可信，這讓急於結案的領導與客戶感到無比省心，因此你們的財運往往體現為更穩定的績效獎金，甚至能為節後爭取更佳的薪資條件，對你們而言，這段時間只要守住專業流程，該得的報酬自然會全數落袋。

射手座

你們在變現力上掌握先機，春節前後的社交高峰期，對你們而言不僅是玩樂，更隱藏著許多新合作與副業機會，你們財運順遂的關鍵在於收斂衝動消費，並將精力精準投入到能帶來實際回報的輕量副業上，只要能推掉無效的應酬，專注於一兩個能落地的變現項目，你們的進帳速度將會非常驚人。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

