過年好怕親戚問問題！ 作家教「1方式」化解尷尬場面

作家黃大米建議過年面對親友關心，可以適時逃離現場調整心情。（示意圖／翻攝自Pexels）

農曆春節將至，不少人過年會返家團圓，同時也會需要面對親戚的各種問題，常會讓人感到吃不消。作家黃大米直言，遇到這種時候，逃離現場其實是最好的策略，先找理由出去走走、喘口氣，「晚點回家時，也許就可以把今天開心度過了」。

黃大米近日在個人臉書發文，表示長期沒有和家人同住的人，過年回家時，常會被問到課業、工作、生活等近況的問題，「對於突然湧上滿滿的關心與詢問，一定會覺得有點過熱、過於溫馨」。

黃大米表示，當被問到不舒服時，逃離現場是最好的策略，例如主動說要出去買東西，或幫大家買飲料，都是不錯的方式。黃大米也說，活到這個年紀，大家的個性其實都很難改變，所以不用多說什麼，「出去喘口氣，吃點東西，晚點回家時，也許就可以把今天開心度過了」。

黃大米坦言，過年以和為貴，逃離現場也是為了好好團圓，讓每年的相聚都可以好聚好散，她也感嘆長期一個人在外生活，要面對過年時熱鬧的氣氛，某種程度上真的會很怕。

貼文曝光後立刻引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「只是不喜歡無效社交，有意義的社交熱鬧點不怕」、「親友團聚會一直問一些讓人不想回答的問題」、「關心的話題，一開口就無限延伸」、「真的不知要談什麼話題，也不想談什麼話題」、「沒錯，不講話還會被說不合群」、「真的，逃離現場，最明智」、「小時候過年是快樂的，大了過年是闖關的心情」、「所以有些人過年都不想回去，有些更是不敢回去，怕別人問東問西像查戶口一般，有時候調查好了，還會到處去搞宣傳，拿這一些八卦來當話題」。

