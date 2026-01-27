過年家務創意抽籤成新趨勢 家庭互動中也帶動長輩健康意識抬頭

▲家事分工變得公平有趣。

【記者 陳顗喆／台北 報導】年節將近，不少家庭開始進行例行性大掃除。不過，近期有民眾分享自家一場別出心裁的「抽籤分工活動」，不僅讓年節家務變得更有趣，也意外帶動了全家對長輩健康的重視，引發網友共鳴。

這個家庭在每年過年前都會設計不同的互動活動，今年則是透過抽籤方式來決定誰要負責哪些大掃除任務，包括清洗廚房、擦窗戶、整理櫃子、清電扇等繁瑣工作。最特別的是，抽籤中還藏有一張「免掃金牌」，中獎者不僅可以免除家務，還能獲得一份額外的「健康小禮」。

廣告 廣告

▲過年家務創意抽籤成新趨勢。

根據家人表示，這項健康小禮是一款好市多市售的關節保健品，平時主要由家中長輩服用，「以前媽媽每次打掃完都會喊膝蓋痠、腰痛，我們常以為她誇張，結果自己做了才知道真的不輕鬆。」家人回憶，這次活動也讓大家重新理解到家中長輩過去默默付出的辛勞。

除了讓家事分工變得公平有趣，也在無形中促進家庭成員之間的情感交流與健康觀念的提升。不少網友留言表示，這樣的創意做法值得仿效，尤其是在年節繁忙的時刻，更應該關注長輩的身體狀況與保健需求。

從這個家庭的經驗中可以看見，年節除了圍爐團聚、美食共享外，也可以透過貼心的小設計，讓傳統習俗注入更多關懷與創意。適時的健康補給與行動力維護，不僅是對父母的體貼，更是整個家庭長遠幸福的基礎。(圖／業者提供)