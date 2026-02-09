過年家族聚餐首選中餐廳！全台16家人氣飯店餐券優惠整理：喜來登烤鴨五吃、福容飯店港式飲茶、故宮翠玉白菜套餐 折扣74折起
年末尾牙聚餐旺季來臨，而中華料理總是百吃不膩。從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，各有滋味、各具魅力。無論是家庭聚餐、慶生聚會或商務宴請，中餐廳都是備受喜愛、不會出錯的絕佳選擇。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！趕快繼續看下去吧！
🦆烤鴨中餐廳推薦🦆
宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 - 初食軒
以純熟火候烘烤的「先知鴨」、「廣式一品鴨」，最推薦「一鴨五吃」，提供脆皮鴨壽司、片鴨袈蔥餅、鮮味鴨絲粥、京醬醬作鴨、 風味鴨寶鍋等多種作法，令人回味無窮！
😋廣式一品鴨五吃：
原價4,343元↘特價3,588元｜點此買
套餐約4人份，另加贈烏金糕渣乙份（每份4塊），需三天前預訂並告知使用餐券，假日需加價200元。
新竹豐邑喜來登大飯店 - 采悅軒中餐廳
由曾任米其林一星餐廳的香港資深主廚團隊掌勺，將精緻粵菜融入創新巧思，其中的八色片皮鴨，更是聞名新竹，成為不少饕客一再回訪的必點菜色。
😋八色片皮鴨二吃：
原價1,480元起↘特價1,299元起｜點此買
提供烤鴨兩吃，可自選下列1道：老火皮蛋煮鴨粥 / 御醬雙筍炒鴨鬆 / 酸菜絲瓜米粉鴨湯 / 椒鹽脆皮酥鴨件 / 鴨香石鍋藜麥飯 / 藤椒鴨香娃娃苗 / 豆豉蔥燒缽缽鴨 / 川味大紅辣子鴨 / 雪菜鴨絲炆米粉
🥟港式／粵菜中餐廳推薦🥟
台北凱達大飯店 - 家宴中餐廳
位於萬華鬧區的家宴中餐廳，融合粵菜與台式手路菜精華，呈現細膩又不失人情味的宴席風格。招牌菜有農家酸菜魚、主廚私房滷肉、冠軍豬腳等。
😋三人合菜餐券：
原價2,926元↘特價2,397元（含服務費）｜點此買
含開胃菜4選1、經典名菜8選2、主食3選1、港點8選4。假日及國定假日中午、晚餐使用需加價100元
福容大飯店台北一館 - 福粵樓港式飲茶
主打道地港式點心與粵式佳餚，現蒸港點香氣撲鼻。寬敞明亮的中式雅座，最適合家庭聚餐或商務宴客。價格高貴不貴，是飯店最自豪的特色。
😋雙人套餐餐券：
原價1,848元↘特價1,380元（假日不加價）｜點此買
含港式點心4品、蟹粉海鮮羹或養生蕈菇湯（二選一）、經典主食任選1份、季節時蔬1份、精選茶品2位
台北老爺飯店 - 明宮粵菜廳
老字號的明宮粵菜廳，去年重新裝修完成，雅緻的歐式設計，嵌入東方窗櫺格元素。香港主廚以精湛廚藝演繹粵菜精隨，多樣化的經典名菜及港式點心，令饕客食指大動。
😋單人晚餐套餐／雙人午餐套餐：
原價2,728元↘特價2,180元｜點此買
假日需加價200元
台北六福萬怡酒店 - 粵亮廣式料理
期間限定的「海之鮮旬味-台灣夏語」，將粵菜烹調手法與台灣在地料理作結合，經典龍蝦三明治、宜蘭西魯肉、基隆奶油桂花蟹、澎湖角瓜蛤蠣....等不僅嚐得到台灣寶島風味，也保有粵菜烹調精隨。
😋海之鮮旬味套餐：優惠價1,650元（須一次購買2組）｜點此買
台北圓山大飯店 - 金龍餐廳
玻璃帷幕設計的用餐環境，可欣賞基隆河畔、101大樓、美麗華摩天輪等美景。餐廳以廣東料理聞名，中午提供港式飲茶。招牌菜為稻草西施牛肋骨、羊肚菌花椒雞湯等。
😋單人午餐套餐／晚餐套餐：優惠價1,700元（須一次購買2組）｜點此買
點點心 - 微風信義店
來自香港的知名港點品牌，以「新潮港味」著稱，將經典點心融入創意巧思，讓港式飲茶變得更年輕、有趣。超可愛的豬仔流沙包，是人氣必點商品。
😋雙人／三人／四人套餐：
原價1,100元起↘特價990元起（含服務費）｜點此買
含8～14道指定港點（依套餐而定）、凍檸茶2杯
台北龍軒傳承粵菜餐廳
位於台北中山區的熱門地段，兩層樓逾千坪的大型用餐空間，是不少人聚餐、宴客的首選。 集結各領域專業主廚，以經典粵菜、豐富港點與現流海鮮鍋物的多元餐飲型態，滿足不同饕客的味蕾。
😋平日雙人港點午餐套餐：
原價2,268元↘特價1,699元（含服務費）｜點此買
主餐擇1任選、指定港點擇3任選、招牌天鵝酥乙份、老火足料例湯2碗、熱茶乙壺。
晚餐＆假日需加價，菜色可升等選擇伊比利戰斧豬／蒙古醬燒羊肩排／蝦乾廣芥藍／蓮藕百合炒蘆筍（擇1）
🥘台菜／小籠包中餐廳推薦🥘
台北故宮晶華
坐落於國立故宮博物院院區內，肩負宣揚中華美食文化的重責大任，主廚發揮巧思將菜色內容與餐具器皿與故宮文物結合，推出肉形石、翠玉白菜、弦紋鼎佛跳牆等別處找不到的特色料理。
😋單人套餐券：優惠價2,000元｜點此買
含故宮御品集、弦紋鼎雪蛤海皇羮、干燒大明蝦、白玉石斑件、翠玉白菜、烏魚子炒飯、香芒鮮奶酪、四季水果盤。
天下三絕麵食館
結合高端氛圍與傳統美味的牛肉麵店，其湯頭以牛大骨、牛肋排與多種番茄熬煮數小時而成，再搭配三種不同寬度麵條，讓牛肉麵瞬間升級為餐桌上的精品，連年入選米其林必比登推薦。
😋紅酒牛肉麵套餐：
原價781元↘特價660元｜點此買
含半筋半肉牛肉麵一份、紅酒一杯、果醋一杯、甜點荸齊糕一份。
林東芳牛肉麵 - 捷運南京復興站
台北經典的牛肉麵名店，以濃郁湯頭與特製辣油成就傳奇風味，層次豐富、帶有淡淡藥香；招牌半筋半肉牛肉麵，肉質軟嫩Q彈，多次入選米其林必比登推薦。
😋牛肉麵套餐：
原價280元起↘特價250元起｜點此買
杭州小籠湯包 - 民生東路店
從路邊攤起家，至今已有30年以上歷史，皮薄多汁、用料實在的小籠包，不僅在Google評論獲得破千人的4星好評，更獲得米其林指南「必比登」推薦。「原味小籠包」及「絲瓜干貝蝦仁湯包」都必吃。
😋經典雙人套餐：
原價677元↘特價500元｜點此買
含鮮肉小籠湯包小份、古早味肉絲蛋炒飯、元盅雞湯。
🌶川菜／湘菜中餐廳推薦🌶
KiKi 餐廳
由藝人藍心湄所創立，以四川成都料理為宗，賦予年輕化的經營走向，在主廚巧手下變出各式創新菜色，麻而不嗆、辣得恰到好處，其中「老皮嫩肉」、「蒼蠅頭」都是老饕指名的經典菜。
😋雙人／四人／六人套餐：優惠價每人581元起｜點此買
含4~7道特選菜餚（依套餐而定）、白飯、飲料任選。
炒湘湘 - 微風信義店
以現代新潮的風格重新詮釋經典湖南湘菜系，主打新鮮現點現炒，其中的招牌菜色是18秒爆炒精選三部位鮮牛肉，鮮辣帶勁夠下飯！搭配台灣種植的日本金質米「牛奶皇后米」，一口接一口、停不下來！
😋雙人／四人／六人套餐：
原價1,719元起↘特價1,499元起｜點此買
含3~9道特選菜餚（依套餐而定）、牛奶皇后地瓜米飯、飲料任選、芝麻蜜糖滋粑。四人、六人套餐加贈Klook獨家醋湘土豆絲。
台北必比登推薦｜四川吳炒手 - A13店
飄香70年的老字號四川小館子，從台北東區街頭起家，蟬聯4年米其林必比登推薦，成功進軍百貨。經典菜色如紅油炒手、麻婆豆腐、口水雞等，香氣濃郁、層次分明，一吃就忘不掉。
😋線上訂位金：預付1,000元，加贈小菜一份｜點此買
