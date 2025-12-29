過年寒假親子國旅去哪玩？台北最夯必訪景點TOP 5 網紅激推台北101「登高體驗」
《網路溫度計DailyView》
說到假日出遊或觀光客來台必排行程，「台北景點」始終是討論最熱烈的話題。從一次滿足購物、美食與娛樂的都會商圈，到結合城市景觀與沉浸式體驗的地標建築，各自擁有支持者。究竟哪些地方真正兼具人氣與話題度，在競爭激烈的台北中脫穎而出，成為網友一致點名、心目中「非去不可」的首選？
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據交通部觀光署台北景點資料，整理「台北景點」網路聲量排行榜。其中台北101以83萬9,133筆聲量奪下冠軍，穩坐人氣王寶座，超越第二名的信義商圈（79萬9,229筆）、第三名的西門町商圈（62萬8,362筆），成為網友討論度最高的台北必訪地標。趕快來看看台北三大熱門景點吸引遊客的原因吧！
No.1 台北101（網路聲量：839,133筆）
台北101不僅是台灣最具代表性的國際知名地標，從點燈活動到跨年煙火，皆吸引眾多國內外旅客造訪，最近也搖身變成親子最嚮往的「雲端樂園」。將布袋戲的文化底蘊、花園秘境的蕨蘭之美與震撼人心的高空美景巧妙串連，為旅程注入滿滿驚喜。 小編也幫你整理出最近來到台北101不可錯過的四大活動，趕快帶著小寶貝登上雲端、留下快樂回憶吧！
活動一｜101RF Skyline460 天際線雲端漫步
翻攝IG／@sweet_dumpling0621、@fatlin0617、@elizabenny
若偏好具挑戰性的體驗，那你絕不可錯過每日限量開放的「101RF Skyline460 天際線雲端漫步」。登上海拔460公尺觀景高度，於全亞洲最高戶外平台漫步，俯瞰360度無遮蔽的台北城市美景，享受雲霧繚繞、寬闊視野，近距離仰望台北101直指天際、508公尺高的塔尖，為旅程留下最震撼、也最難忘的美好回憶。
101RF Skyline460 天際線雲端漫步是許多親子網紅激推的最神氣打卡點，YouTuber「絕代雙Q」的爸爸站上最高點深情告白，媽媽也直呼「整個台北一眼看到底，真的會忍不住一直拍」；懼高的美國網紅莎白也在女兒蟲蟲的鼓勵下嘗試克服懼高症；網紅紅豆妹的爸爸裝扮成耶誕老人，帶著家人度過最高的耶誕節，壯闊的風景讓他表示，「這樣的震撼感，真的是此生難忘又無憾！」網紅辰辰的媽媽也一圓去台北101最高頂樓的夢想，大讚值回票價，「建議天氣好時再去，視覺效果很震撼」。
活動二｜101F蕨蘭秘境觀景台全新換裝
翻攝IG／@sweet_dumpling0621、台北101提供
12月中旬花藝大師CNFlower西恩創辦人凌宗湧在「101F雲端秘境花園觀景台」策劃《蕨蘭之美》特展，讓這裡變身「101F蕨蘭秘境觀景台」。台灣特有蕨類、蘭花在觀景台齊放，走入其中宛若被繁花簇擁，搭配360度環繞鏡面牆設計，將流動的天空景緻映照其中。站上登高觀景平台，還能將城市紋理盡收眼底。網紅辰辰媽媽也特別推薦，不論讓辰辰在哪個角落擺POSE，怎麼拍都好看，「真的會覺得一切都非常美好」。
活動三｜101F蕨蘭秘境觀景台午茶體驗
台北101提供
在101F蕨蘭秘境觀景台飽覽高空美景、欣賞植物花卉後，不妨坐下來享受由台北101與台中精品咖啡店kafeD攜手推出的「101F蕨蘭秘境觀景台午茶體驗」。在101樓優雅品嚐德式冠軍咖啡與招牌年輪蛋糕，看著高空窗景雲彩、身處浪漫花園秘境，將午後時光昇華為一場兼具高度與質感的生活儀式。
活動四｜89F秘境花園觀景台
台北101提供
台北101提供
89F秘境花園觀景台早已成為台北101最受歡迎的親子景點之一。不只坐擁遼闊城市景觀，隨著四季更迭，更輪番打造夢幻打卡場景與主題展覽，讓每一次造訪都能有不同的驚喜。《雲端雙境 耶誕奇遇》的「奇幻耶誕雪景」與「繽紛耶誕花園」，以冬季繽紛溫馨的馴鹿、小木屋、耶誕樹等元素作為雪國造景，還可以在集章小屋蓋上限定耶誕紀念章。
除了節慶佈置，台北101也首度攜手雲林縣政府，自即日起至明（2026）年3月1日隆重推出《超越偶・超越巔峰》特展，以布袋戲文化為核心，將大俠百草翁、史艷文、素還真等人氣戲偶搬上全台最高戲棚，搭配森林療癒意象與沉浸式氛圍設計，讓親子在觀展過程中，認識台灣珍貴的文化底蘊。89F秘境花園觀景台一年四季豐富又超值的體驗，成為親子、旅客安排台北行程時的首選。
2026新春限定觀景台購票優惠
1/1-2/13，凡購買台北101觀景台門票2張（含全票、優惠票、主題套票、快速通關票等），即可獲贈台北101「2026限定馬上好運紅包袋」乙份，數量有限、送完為止。
*兌換地點：台北101觀景台5F售票櫃檯
地址
購物中心：台北市信義區市府路45號｜秘境花園觀景台：台北市信義區信義路五段7號89樓
營業時間
購物中心：週日-週四11:00-21:30｜週五-週六11:00-22:00｜觀景台：週一-週日10:00-21:00
No.2 信義商圈（網路聲量：799,229筆）
示意圖／Pexels
作為台北最具國際感的都會核心，信義商圈匯聚台北101等指標百貨、特色美食餐廳、休閒娛樂與展演空間，甚至還有期間限定的快閃店，像是12月17日至明年1月18日在香堤大道北段舉辦的「史努比台北新年派對快閃店」，讓粉絲能夠一次搜集台北跨年限定周邊商品，還能和超萌史努比、查理布朗氣偶打卡拍照。
從白天的購物血拚，到夜晚燈火閃耀的夜生活，信義商圈總是緊貼流行脈動，讓整趟旅程充滿樂趣、精彩不間斷，成為假日逛街、親友聚餐、放鬆身心的一站式景點。
網友也透露信義區已成為台灣最具指標的都會商圈，「信義計畫區好比紐約時代廣場，是去觀光的」、「信義計畫區的氛圍，其他地方一輩子都不可能複製的了」。
No.3 西門町商圈（網路聲量：628,362筆）
提到西門町，許多人腦海中立刻浮現熱鬧街頭、霓虹招牌與滿滿人潮。作為台北流行文化的重要據點，西門町不僅是年輕人聚集地，更是音樂、電影、街頭文化與次文化交會的舞台。無論是逛街挖寶、揪朋友看電影，或只想單純感受城市最直接的活力，在6號彩虹跑道上打卡拍照，都能體會到這裡獨有的魅力。
有網友在Google評論區分享，「逢年過節例假日，這裡更是人潮洶湧擠得水泄不通，雖然有一段時間曾經被忠孝東路商圈和信義商圈等後起之秀的光芒所掩蓋，但是在休養一陣子以後，捷運路網的便利和政府的推動之下，這裡的光華再現，現在儼然已是無可取代的地位了」。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月22日至2025年12月21日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台北景點』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
