過年封關持股幾成最安全？ 專家曝「1原則2方向」：還不到全面退場





台股封關在即，指數位處高檔，不少投資人帳面獲利創高，卻陷入「賣了怕踏空、不賣怕回吐」的兩難。市場關注是否該抱股過年，冠軍操盤手楊雲翔昨（3）日在粉專上分享看法指出，現階段量能仍屬健康水準，不必過度恐慌，但必須嚴控持股水位與風險管理。他表示封關前即使位處高檔還不到全面退場，並提醒投資人應把握「1原則2方向」。

楊雲翔分析，目前台股單日成交量約七、八千億元，放在三萬點附近屬於推升指數所需的正常量能，並非失控爆量；真正需要留意的是融資變化。若融資集中在創高、強勢股，代表情緒仍偏正向；但若高融資個股轉弱連跌，容易引發「多殺多」，此時不宜貿然接刀。

在操作上，楊雲翔提出「看位置調水位」原則：股價維持在月線之上、趨勢未壞，持股可維持約七成；回落至月線與季線之間，降至五成；若跌破季線，應迅速把部位降到兩成以下。他也強調，抱股過年不是問題，但要替自己買保險，透過買進賣權進行避險，可降低突發國際變數帶來的衝擊。

族群布局方面，他聚焦兩大方向。其一是矽光子，龍頭股漲幅已大、評價偏高，操作重點不在追高，而是「看高做低」，尋找位階尚未全面反映、評價相對合理的補漲標的。其二是PCB，這波由AI伺服器帶動的結構性成長並非短線題材，後續仍應回到產業趨勢，挑選低基期、具轉型與獲利成長空間的公司，而非只盯著已創高的少數個股。

他總結，目前還不到全面退場的時候，但投資人應清楚自己的資金水位、風險承受度與策略。在強勢族群中，與其追逐已充分反映的股票，不如把時間用在研究基本面改善、股價尚未完全反應的標的，才能在高檔震盪中守住成果，並為年後行情保留彈性。

