過年將至！侯友宜主持治安會報 力求治安、交安平穩

新北市長侯友宜今天（10日）上午前往市警局出席「115年2月份市府治安會報」，頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺案件有功人員及「公共安全聯合稽查工作」有功人員，後續在致詞時也特別叮囑，今天是春安工作開始的第一天，警察同仁多加注意交安、治安維護上，消防同仁在這段期間也要加強查緝煙竹砲火，還是要盡心盡力幫助到位。

新北市警局今天（10日）上午召開「115年2月份市府治安會報」，首先頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺案件有功人員，臺灣中小企銀汐止分行攔阻1,251萬8百元、中國信託北新店分行攔阻1,149萬333元、星展銀行新店分行攔阻7百萬元、元大銀行金城分行攔阻560萬元、統一超商集美門市攔阻20萬元及重安門市協助通報警方逮捕車手現行犯，以感謝協助治安有功。另公開表揚「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各跨局處合作具體成效，展現市府貫徹公權力及違法零容忍決心。

新北市長侯友宜致詞時，首先感謝銀行人員、超商店員阻詐；他也強調，打詐是全民公敵，在警察同仁努力之下，最重要的是前端的作業判斷，包括銀行、超商以及金融機構，如果有異狀能及時壓制，就能有效讓犯罪傷害降到最低，也可以及時偵破犯罪集團。

侯友宜提到，今年元月至今，攔阻詐騙金額將近 2億元，比起去年同期增加將近1億，這顯示夥伴很努力，但案件還是很多，所以還是要持續打擊，預防詐欺，雖然要讓詐騙完全消失很難，但起碼要最大程度地下降。

侯友宜也說，今天也是春節前的一次治安會報，重點在於安全維護，交通方面很多廟宇、宗教集合的地點往往人潮很多，還有大賣場、傳統市場加上風景點都要仰賴交通，大家要盡心盡力。

侯友宜也叮囑，治安工作也不能鬆懈，絕對要有效壓制，過年期間往往會發生許多案件，該有的警力一定要留守，該有的線上警力一定要落實盤檢，這絕對不能疏忽，而且重要的民生問題一定要加強安全維護。

此外，從元月至今，不管是掃黑、緝毒、打詐，甚至包括查緝賭博、毒品都有很好的成效。要特別謝謝警察朋友辛苦。

侯友宜最後叮囑消防同仁，這段時間對於查緝煙竹砲火還是要加強，尤怕引起火災；尤其是瓦斯，還是要特別提醒市民朋友要防範；我也知道消防同仁在救災方面速度很快，救護能掌握狀況，但民眾的身體及安全上，還是要盡心盡力幫助到位。

