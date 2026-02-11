一過年就焦慮？醫：經濟壓力、婆媳問題、孤獨感成現代人最大壓力
農曆新年將至，有些人開心準備辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已經出現因「過年焦慮」而求診的患者。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，愈接近除夕，身心理不適的狀況愈明顯，這種「年節壓力症候群」最常出現在新婚女性、失婚者、單身者或職場不順的人身上，常因人情壓力、比較心態而感到自卑與焦躁。
鄭惠仁表示，年節雖然象徵團圓，但伴隨而來的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康的隱形殺手。有些人一想到需回婆家團圓、面對眾多親戚問候，以及長輩逼問結婚、生子、工作、薪水等，就感到一陣窒息。若是剛好工作需要輪職，更是想盡辦法也要工作而不回家，逃避過年親友壓力。
鄭惠仁分享個案，一位新婚人妻小美，面臨身分轉變的適應期，非常害怕回婆家面對親戚詢問「何時生小孩？」、「薪水多少？」等關心問候，加上無法陪伴親生父母的心理拉扯，出現嚴重胸悶與焦慮等症狀。還有「北漂族」的年輕人，因專案時程緊湊可能無法返鄉，內心充滿對家人的愧疚，再加上年節紅包與社交送禮開銷，導致連日焦慮、失眠。
據美國心理健康機構NAMI指出，節慶前夕約有64%的心理健康患者症狀加劇，有將近4成民眾出現明顯焦慮與失眠情形。鄭惠仁說，春節症候群來襲，先幫自己打造「心理防護罩」，面對長輩過度的詢問，可預先準備一套「標準答案」，並練習有禮貌地轉移話題。
年節易暴飲暴食或通宵熬夜，容易加劇情緒波動。鄭惠仁建議，每天保留10至20分鐘私人時間，進行深呼吸、冥想或快走，幫助大腦分泌內啡肽抵消壓力。而無法返鄉者不必過度自責，可透過視訊參與團圓飯，或與同樣留守的朋友小聚，建立「替代性支持系統」，同樣能感受到連結與陪伴。
鄭惠仁呼籲，年節的熱鬧氛圍往往會放大孤獨感，增加憂鬱風險。若出現焦慮、情緒低落或失眠症狀持續超過兩周，且明顯影響生活，例如無法專注、食欲大減等，切莫僅以「忍耐」面對，應及早尋求精神科醫師或心理師協助。透過短期藥物輔助或心理諮商，能有效調節大腦神經傳導物質，幫助找回情緒掌控權。
過年放假卻更難放鬆？小心你可能出現「年節壓力症候群」
年節雖象徵團圓，但伴隨而來的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康的隱形殺手。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，民眾若發現自己出現莫名煩躁、失眠或胃痛，可能已陷入「年節壓力症候群」。「北漂族」小林（化名）代表了許多年輕人的困境，因專案時程緊湊可能無法返鄉，內心充滿對家人的愧疚，再加上年節紅包與社交送禮開銷龐大，看著存款水位下降，讓他焦慮到夜夜失......
過年不一定快樂 醫揭「年節壓力症候群」警訊
【記者黃泓哲／台北報導】農曆新年將近，許多人忙著辦年貨、安排團圓行程，但醫院門診卻發現，近期因情緒不適前來求診的民眾明顯增加。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，過年雖象徵團聚與喜氣，卻也伴隨社交應酬、經濟壓力與生活作息打亂，容易讓心理負擔悄悄累積。若出現莫名煩躁、失眠、胃痛或胸悶等情況，可能已是俗稱的「年節壓力症候群」
「過年焦慮」求診潮湧現！ 醫：經濟、婆媳、孤獨感成三道坎
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 農曆新年前夕，有人開心忙著辦年貨、規畫團圓出遊時，醫院卻出現不少因「過年焦慮」而求診的患者，診間就有典型年輕「北漂族」，因工作可能無法返鄉，內心一方面充滿對家人的愧疚，再加上年節紅包與社交送禮開銷龐大，看著存款水位下降，焦慮到夜夜失眠，甚至在辦公室因微小瑣事而情緒爆炸。醫師指出，「經濟、婆媳、孤獨感」已經成為現代人過...
想到回婆家被問何時生小孩就焦慮？醫：是大腦防衛反應
農曆新年將至，醫院診間出現不少因過年焦慮而求診的患者。年節的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康隱形殺手，民眾若出現莫名煩躁、失眠或胃痛，可能已陷入年節壓力症候群。
春節前心理壓力升高 醫：近四成民眾出現焦慮、失眠
距離2026年農曆春節不到1周，對不少人而言，節慶的到來不只帶來團圓氣氛，也可能伴隨心理壓力。美國心理健康機構NAMI 指出，節慶前夕約有64% 的心理健康患者症狀加劇，近4成民眾出現明顯焦慮與失眠情形。 精神科醫師洪敬倫表示，臨床觀察發現，每逢春節前夕，門診就診量常增加1至2成，憂鬱症、恐慌症與失眠患者，特別容易在此時復發或惡化，提醒有相關病史者需及早留意身心狀態。 社會期待成為春節主要壓力來源洪敬倫指出，春節是一年中「社會期待」最集中的時刻，許多看似日常的問題，如「除夕回哪裡？」「紅包要包多少？」「親戚會不會問工作、婚姻、生子？」都可能牽動個人的自我認同與心理界線，累積成難以言說的壓力。 無論是新婚女性、家庭照顧者，或正處於人生轉換期的中壯年族群，都可能在年節期間承受雙重角色壓力，一方面努力扮演稱職的家人，另一方面卻壓抑自身的疲憊與焦慮。 常見5大年節心理困擾洪敬倫整理出診間常見的5大年節心理困擾，並提出實用的調適建議： 1.除夕回誰家？婚後團聚的兩難不少新婚夫妻在春節前夕因回家安排產生衝突。洪醫師建議，應以「夫妻的新家庭」為核心思考，提前討論雙方都能接受的方式，如輪流回家、各自圍
警民結合春節送暖 西螺弱勢家庭獲實質關懷
雙黃燈不是免死金牌！紅線、黃線罰則差很大 最高罰1200元
八塊厝民俗藝術村春節活動「好運來馬」邀市民玩文化迎好年
尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播
