過年就要吃好運！W Taipei法式元寶餃子、希爾頓逸林酒店「開運牛雜麵」一次看

（圖／業者提供）

農曆新年將至，象徵財富與團圓的「元寶」意象再度成為餐桌焦點。今年台北兩大飯店不約而同以「好運」為靈感，從法式創意餃子到澎湃牛雜麵，讓新春聚餐不只吃得飽，更吃得有寓意。

位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，廣受好評的「Déjà Food」系列推出第二篇章，以「餃子」為主題重新演繹法式料理。系列名稱取自法文「Déjà vu」，象徵似曾相識的味蕾記憶，靈感來自台灣日常餐桌美味，透過法式技法轉化，創造既熟悉又充滿驚喜的體驗。首波「麵食」主題因份量充足、打破傳統法餐拘謹印象而大受歡迎，也貼近餐廳「Casual Dining休閒餐飲」的定位。

廣告 廣告

（圖／台北W飯店提供）

延續此精神，本次主廚團隊選擇餃子呼應新年「吃元寶」的文化意涵，推出五款創意口味，外觀如家常白皮水餃，內餡卻濃縮法式經典精華。更特別的是，創辦人Olivier Elzer與行政副主廚葉城樂向館內紫艷中餐廳點心主廚張慶堂取經，從揉麵、比例到口感細節皆反覆調整，讓西式演繹仍保有台灣人熟悉的餃子靈魂。

五款餃子分別以法國產區命名。「Burgundy」紅酒燉牛內餡搭配焦糖、洋蔥醬與法棍脆片，濃郁酒香交織焦化甜味；「Bretagne」龍蝦、烏魚子餃結合海鮮濃湯醬底，鮮味層次分明；「Paris」松露、羊肚菌等多款菇類入餡，搭配布拉塔起司與牛奶蘑菇泡沫，細膩優雅；「Gascony」油封鴨餃融合梅子醬與五味香料，鹹甜交織；「Jura」豬肉起司餃則以卡門貝爾與康堤起司打造流心口感。每款皆搭配專屬濃醬，建議一口舀起餃子與醬汁入口，感受不同於傳統蘸醬的層次風味。

春節期間餐廳亦加碼推出午間半自助式套餐，主餐搭配湯品與豐富自助吧，並由服務人員桌邊遞送精選小點，為節慶聚餐增添儀式感。

（圖／台北W飯店提供）

若偏好熱湯麵食，台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧則推出期間限定「鴻運當頭」開運牛雜麵（即日起至3月3日）。以招牌牛肉麵實力打底，主廚王銘嘉將多種象徵吉祥的食材融入一碗湯中，包括代表財富的金錢肚、層層富貴的牛套腸、百業興旺的牛百頁、象徵好腦筋的牛筋與大塊牛肉，還有手工福袋寓意圓滿。牛絞肉與芹菜末包入豆皮、以干瓢束口，不僅造型討喜，甜香更為湯頭畫龍點睛。

（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年菜不求人！線上廚藝教室手把手教學，佛跳牆到冰花煎餃全搞定！

不煮年菜也能澎湃！繼光香香雞、必勝客祭新春優惠，軟殼蟹、鮑魚鋪滿餅皮！

大掃除別再瞎忙！整理收納師親授居家神技巧，衣櫃、襪子、牛仔褲全有解！