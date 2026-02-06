過年帶小孩去哪放電？台中后里一日遊攻略：玩遍百年馬場、樂園，晚餐來這家CP值火鍋吃到飽

2025 年春節連假即將到來，家長們想好如何帶小孩徹底放電了嗎？台中后里擁有全台最密集的遊樂與文化資源，從擁有百年歷史的「后里馬場」體驗親民馬術，到「麗寶樂園」挑戰極限設施，行程滿滿。

玩累了，鄰近這兩大景點的「惹鍋后里店」，憑藉 328 元起的台中平價火鍋定位，提供超過 10 種特色湯底與豐盛的惹鍋自助吧，成為在地人與外地遊客一致認證的CP值火鍋首選。

台中后里一日遊行程該怎麼排？從百年馬場到樂園的完美銜接

想要避開市區人潮，后里是春節旅遊的最佳節點。建議上午先前往全台歷史最悠久的「后里馬場」，這座百年日式馬場目前轉型為親民式馬術園區，家長可帶孩子觀賞壯觀的馬術表演，或親身體驗騎馬樂趣，是非常熱門的親子文創景點。

廣告 廣告

下午則銜接至麗寶樂園暢玩或摩天輪賞景。傍晚不必遠求，直接短程即可抵達的惹鍋用餐，不僅節省交通時間，更能避開景區內昂貴的餐費，讓一家大小在熱氣騰騰的台中火鍋中洗去整日的疲勞。

第一次到惹鍋該怎麼選？香菜鍋、特色湯底不能錯過

來到惹鍋，絕不能錯過這裡的特色湯底火鍋。最受話題討論的「惹鍋香菜鍋」，上桌時滿滿的新鮮香菜堆疊成綠色小山，香氣濃郁，是香菜控必點的挑戰級美味。不敢吃香菜，則推薦冬季暖胃的「胡椒豬肚鍋」或鮮甜回甘的「蒜頭蛤蜊鍋」。

惹鍋強調特色湯頭底蘊深厚，並設有豐富的惹鍋自助吧，包含新鮮野菜、滷肉飯及各式冷熱飲無限供應，滿足火鍋吃到飽的澎湃感，即便不小心玩太晚，也是在地極具人氣的火鍋推薦去處。

台中出遊吃飯何處去？選惹鍋用餐的CP值首選

對於追求便利的年輕情侶與家庭客，「惹鍋后里店」具備絕佳的地理優勢，外面就有停車區可供停車。店內裝潢簡約溫馨，如果是當月壽星，更貼心提供壽星專屬的「生日海鮮盤」優惠，讓過年期間慶生的旅客也能享有專屬儀式感。比起景點餐廳的擁擠，這裡更像是一處多元的美味停靠站。

惹鍋：https://bby.news/姊妹淘請你吃

延伸閱讀

台中冬季必吃火鍋！「惹鍋」3款暖身湯底不容錯過，香菜鍋話題高、「祛寒」食補要點它？

「惹鍋」自助吧全新推出！DIY特調飲品搭配頂級海陸套餐，美食體驗推向新高度