過年幫GG除草出事了！醫曝除毛後「菜花復發」風險激增

農曆新年將至，不少民眾趁著大掃除期間順便整理私密處毛髮，卻因除毛不當引發感染問題。陳鈺昕醫師指出，最近診間出現許多除毛災情，患者除毛後不僅私密處變得像紅豆冰，還引發連鎖感染。

農曆新年將至，不少民眾趁著大掃除期間順便整理私密處毛髮，卻因除毛不當引發感染問題。（圖／Photo AC）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，私密處皮膚較薄且敏感，自行除毛時可能造成肉眼不易察覺的微小傷口，即使沒有出血仍可能讓細菌入侵導致發炎與感染。

私密處毛髮具有緩衝與阻隔作用，避免細菌直接接觸生殖器，一旦失去這層天然保護屏障，會讓HPV、皰疹等性傳染病的病毒更容易透過親密接觸入侵。若曾感染過菜花，剃毛後的小傷口可能讓菜花因免疫力下降而復發。

若曾感染過菜花，剃毛後的小傷口可能讓菜花因免疫力下降而復發。（示意圖／pxhere）

陳鈺昕提到，常見的除毛方式包括除毛刀、電動除毛刀、蜜蠟、脫毛膏、雷射等，若除毛時力度過大、除毛器具未徹底消毒清潔或除毛後未妥善護理，都容易刺激私密處皮膚引發炎症，甚至出現膿包或丘疹。

陳鈺昕說明除毛後常見的感染病症，包括毛囊炎、傳染性軟疣、菜花及陰蝨。毛囊炎通常是毛囊受到金黃色葡萄球菌或真菌感染，私密處毛囊會出現圓形、像痘痘的紅色小凸起，中心可能出現白色膿頭，伴隨腫痛、搔癢、灼熱感。傳染性軟疣由痘病毒引起，呈現直徑2至8毫米肉色、粉色，中央有凹陷的半球狀丘疹，若不慎抓破丘疹並觸碰到分泌物，病毒可散播到身體未感染部位，傳染力極強。

菜花由HPV病毒引起，表面粗糙、不規則，呈現乳突狀或花椰菜狀突起。（圖／Photo AC）

菜花由HPV病毒引起，表面粗糙、不規則，呈現乳突狀或花椰菜狀突起，嚴重時顆粒表面可能帶有膿液、惡臭，病灶會群聚擴散、生長範圍逐漸變大。陰蝨是一種微小寄生蟲，寄生在毛髮旺盛之處，以吸食人血維生，患部會出現劇烈搔癢感，尤其夜間癢感特別強烈，被叮咬處會出現紅疹、小紅點，未治療可能會出現藍灰色斑點。

陳鈺昕提醒，除毛後3至5天應保持私密處清潔，避免去泡湯、泳池場所以預防感染，使用個人專用器具、不與他人共用。除毛頻率勿過於頻繁，降低對皮膚的刺激及私密處感染風險。一旦私密處在除毛後出現紅、腫、痛，或搔癢、膿包等症狀，切勿先自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。

