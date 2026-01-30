過年必備咀嚼系零嘴！不黏牙蒜香牛軋糖、苦甜布列塔尼一次收

「Home Mom Bakery」推出創意口味的牛軋糖，「BAC」做出苦甜交融的布列塔尼餅乾，讓過年嘴巴不無聊。（店家供圖）

春節連假會與家人、朋友打牌聊天，或是追劇看電影，這時就很需要咀嚼系的零食，讓嘴巴也不無聊。「Home Mom Bakery」就推出多款創新的牛軋糖，像是蒜香明太子口味，就融入明太子和蒜香青豆，吃起來鹹鮮微辣又不黏牙；還有「BAC」用比利時黑巧克力與法國鹽之花，打造苦甜交織的布列塔尼餅乾，咬起來酥鬆、餘韻清爽。

Home Mom Bakery今年推出的牛軋糖，口味多達6款，除了創意風味，水果系也同樣吸睛。「覆盆子草莓牛軋糖」堆疊凍乾草莓、糖漬草莓與草莓粉，酸甜交織；「開心果酸櫻桃夏威夷豆牛軋糖」則以黃金比例義大利開心果醬，搭配酸櫻桃乾，濃郁堅果香氣讓人齒頰留香，軟硬適中，老人小孩都能輕鬆咀嚼。

「牛軋糖大禮包」吃得到16種口味，是只在過年限量供應的隱藏版商品。（990元／450公克，Home Mom Bakery供圖）

BAC 的「星鑽布列塔尼新年禮盒」，靈感源自法式經典布列塔尼酥餅。嚴選紐西蘭發酵奶油搭配黑巧克力和法國鹽之花，餅乾本身帶有濕潤酥鬆口感，巧克力的苦甜與鹽之花的細膩鹹香完美融合，層次感十足。

「星鑽布列塔尼新年禮盒」吃得到苦甜巧克力，與鹽之花帶出奶油香氣的法式餅乾。（580元／盒，BAC供圖）

另一款初春新品「經典午茶禮盒－紅韻紫蘇風味」則結合在地金萱紅茶與酸甜紫蘇梅，揉成手工燕麥餅乾，搭配香韻紅茶，每一口都是茶香與餅乾香氣的細膩交融，整個禮盒呈現春日清新感。

「經典午茶禮盒－紅韻紫蘇風味」嘗得到溫潤滑順的茶香與梅果的清新酸甜，風味輕盈無負擔。（780元／盒，BAC供圖）

Info

HOME MOM Bakery

地址：台北市南港區研究院路一段59號

電話：02-2788-8826

營業時間：10：30～18：00，週二、日公休。

BAC

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1

電話：02-7722-7755

營業時間：09：00～21：30，週五、六09：00～22：00。



