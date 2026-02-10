過年必備的「媽媽級生活小幫手」！有了它們年前大掃除、年菜準備通通變輕鬆！

（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

過年對很多媽媽來說，從來不只是幾天假期，而是一連串需要提前完成的年節準備？年前要把家裡整理得乾乾淨淨，過年還得張羅一桌像樣又好吃的年菜，生活節奏一口氣被拉到最緊！也因此，真正能派上用場的生活小幫手，關鍵不在多厲害，而是在每個環節都能幫忙省力，讓年節準備不再變成一場硬撐。

首先迎來的，往往是年前那場規模不小的大掃除…像是廚房油垢、浴室水垢、地板與家具，一項項清理下來最怕又累又傷手？這時候大力推薦這個來自法國、擁160年歷史的Fer à Cheval法拉夏，近年在媽媽圈可是被視為大掃除時的安心選擇！以高比例橄欖油為基底的薰衣草黑皂液，看似溫和，實際清潔力卻很有感，從氣炸鍋與廚房油網的厚重油垢，到地板水漬與磁磚縫隙都能應付，清潔後雙手也不會乾裂不適，一瓶就能處理多個居家場景，不需要拿瓶瓶罐罐換來換去，讓大掃除的負擔明顯降低。

廣告 廣告

法拉夏薰⾐草⿊皂液500ml／550元（圖／品牌提供）

而過年前最容易被忽略、卻與穿著舒適度密切相關的，其實是貼身衣物的清潔！年節期間換洗頻率高，若清洗不夠溫和，反而容易殘留汗漬與分泌物？澳洲天然清潔品牌Bondi Wash，推出專為貼身衣物設計的洗衣精，正好補上這個細緻卻重要的環節。「白柏＆天竺葵貼身衣物專用洗衣精」以植物來源成分搭配低濃度蛋白酵素，能溫和分解分泌物與汗漬，中性pH值、不含螢光劑與漂白成分，即使是蕾絲、絲質或運動內衣，也能安心清洗、不傷纖維，讓貼身衣物在年節忙碌中依然維持乾淨與舒適。

Bondi Wash白柏＆天竺葵貼身衣物專用洗衣精250ml／700元（圖／品牌提供）

家裡整理到位、日常細節也顧好之後，接下來才是年節最重要的一關—準備年菜！不過近年越來越多家庭不再追求繁複工序，而是希望把料理時間壓縮，卻依然吃得到用心的味道，而OLIVIERS&CO.正是許多媽媽在年節料理時仰賴的快速料理關鍵，只要一瓶好油、一瓶好醋，就能為整桌年菜撐起風味基礎！

快速料理已成為年菜新趨勢！一瓶油、一瓶醋，必要時加點鹽，可以輕鬆完成現做感的團圓飯正流行。（圖／品牌提供）

像是年節必備的魚料理，蒸熟後淋上橄欖油提香，再加一點葡萄香醋平衡油脂，不需要厚重醬汁，也能呈現清爽細緻的口感；涼拌菜或冷盤則是最快完成的選項，燙熟蔬菜後拌入橄欖油與香醋，再灑點鹽花即可上桌。高發煙點的熱炒專用橄欖油，在煎魚、煎蘿蔔糕時不易焦、不沾鍋，讓年夜飯少一點失手，多一點從容感。

用這組OLIVIERS&CO.莊園等級的熱炒專用橄欖油與摩地納葡萄香醋禮盒，便能撐起整桌年菜的風味關鍵，為團圓餐桌留住最好的味道。（圖／品牌提供）

對媽媽來說，真正理想的過年狀態，不該只剩下忙碌！從年前大掃除、貼身衣物清潔，到年菜準備，每一個環節都有生活小幫手在旁支援，才能把時間與體力留給家人，也留給自己。當年節準備變得更輕鬆，過年，才真的回到該有的樣子。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝