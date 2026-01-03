過年必備？好市多上架「1招財裝備」 會員樂喊：穿了發大財

美式賣場好市多除了販售生活必需品，也會賣各式衣服、鞋子。近日就有網友分享，他在逛賣場的時候看到一雙毛絨拖鞋，上面印有「發、財」字樣，讓他忍不住直呼，「穿這雙打麻將會發大財」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，可以看到毛絨拖鞋採用塑膠底，有分紅、綠兩色，上面仿造麻將樣式，印有發跟財兩個字。對此，他也忍不住笑開懷，留言「穿這雙鞋打麻將，應該會發大財」。

文章曝光後，引發大量網友熱議，紛紛留言表示，「笑死～必須都買～發財發財」、「太晚看到了，交換禮物已經送出去了」、「咦，上禮拜去怎麼沒看到，不然我就買了」、「已入手」、「想買紅配綠鴛鴦穿」、「其實有點可愛」、「好應景」、「容易流腳汗是不是不適合穿？」

此外，網友先前曾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享該拖鞋的訊息，鞋面為玉兔絨、舒眠絨，鞋底則是乙酸乙烯酯共聚物，適穿尺寸為亞洲36/37~44/45，價格約在350元左右。

另好市多近日還上架一款噴霧式特級初榨橄欖油，一組兩罐售價為399元，容量為400毫升。網友看到後大讚，「氣炸鍋料理必備」、「氣炸鍋好伴侶」、「如果想省錢，買毛刷刷油比較好，且受到按壓力量的影響，有時會一不小心噴很多」。

