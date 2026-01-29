過年必懂！衛福部首創「春節看病查詢」 一鍵操作、30分鐘即時更新 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年的農曆春節假期長達九天，最怕突然發生病痛，卻不知道哪一家醫院有看診？衛生福利部部長石崇良今（29）日提醒，趕快下戴「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，因為衛福部今年特別把平常查詢功能升級，開設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要一點進去，就能看到附近有開診的醫院及服務時間，不必撲空。石崇良也當場示範操作手機。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。多名委員都關心民眾是否可以即時查詢到過年期間有開診的醫療院所。

廣告 廣告

根據衛福部統計，歷年春節連假期間，急診就醫人次為平常就醫人次的1.5至1.7倍，去年情形尤為明題，出現急診壅塞的慘況。為此，健保今年推出「健保春節加成獎勵方案」，投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診，紓解急診壓力。

石崇良表示，去年經驗，以除夕、初一至初三的開診率最低，但今年在獎勵措施下，看起來，醫院的開診率都超過7成以上，診所也在提高，從過去的僅2%至4%，有地方已超過1成，預期今年過年期間的醫療服務量能會比去年提高；另外，醫院部分也加強整備，彈性開床，預留一些床數的調度。

石崇良說，為方便民眾查詢，健保今年也特別把平常就有的查詢功能升級，開設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要點選所在縣市區域、想就診的時間，就能看得到離家最近、有開診的醫療院所資訊。查詢專區已在1月28日上線，且持續更新最新資訊。

健保署署長陳亮妤指出，這功能平常就有，但為了春節假期，特別拉一個春節專區出來，即時更新資訊，每30分鐘就更新一次，目前衛福部也積極跟22個縣市、醫師公會合作，因為我們獎金發下去，很多診所會改變心意，願意開診，所以資訊會一直不斷更新。

過年必懂！衛福部首創「春節看病查詢」 一鍵操作、30分鐘即時更新 7

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

買年貨必看！營養師曝「關鍵物質」 過年六類點心吃出好心情

毆打醫護「停用健保卡一年」行不行 衛福部長表態了！

【文章轉載請註明出處】