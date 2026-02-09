過年必用食材入列！彰化禁5大危險物直接丟垃圾車

〔記者張聰秋／彰化報導〕本週六(14日)起即將迎來9天連假，過年期間民眾拜拜炸年糕或做年菜團圓飯，會使用到麵粉、太白粉，彰化縣環保局特別提醒，民眾處理剩下來或過期的食用性乾粉狀物，一定要經過混水處理再當成廚餘回收，萬萬不可當成一般垃圾直接丟進垃圾車，一旦忽略了回收，可能在壓縮過程中引發塵爆意外害到他人。

環保局指出，乾麵粉、太白粉等細微粉末，若直接丟進垃圾車後車斗，在壓縮過程中會達到極高濃度，此時若遇上高溫或摩擦產生火花，極易引發懸浮粉塵燃燒或爆燃，對清潔人員與周邊環境造成嚴重的安全隱憂。

環保局建議，正確的處理方式應是將剩餘麵粉加水攪拌，使其成為濕潤的糊狀物後，再依廚餘回收處理，絕對不能將乾粉末混入一般垃圾，以免造成潛在的火災風險。

除了食用性粉狀物，民眾進行年前大掃除、居家物品斷捨離時，還有四類物品絕對禁止直接丟進垃圾車，一高壓容器如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐及噴漆罐等，應排空後獨立包裝，再加註警語，才能交給回收車處理。二鋰電池與行動電源，避免受壓引發化學反應導致起火。三滅火器及瓦斯桶，應交付原購買店家進行回收再利用。四金紙、炮竹或香灰，用水淋濕確認熄滅並完全冷卻，再打包丟棄到垃圾車。

環保局表示，這些危險物品在沒有安全處理下，被混進垃圾車，形同在車內埋下不定時炸彈，隨時可能因壓縮操作引發意外，呼籲民眾務必落實分類，守護第一線清潔隊員的安全，若對物品分類有疑慮，可上「彰化縣資源回收及廚餘細分類項目指引」網站查詢，網址：https://reurl.cc/O5zDyy。

民眾炸年糕、熬湯勾芡、做水餃皮，用過後的麵粉，不可以直接丟進垃圾車，潛藏塵爆隱憂。(記者張聰秋攝)

民眾丟食用性粉末狀麵粉，混水攪拌後用廚餘回收。(記者張聰秋攝)

奶粉、麵粉、番薯粉及調味料等粉狀物經過混水處理變成濕麵粉後，當成廚餘回收。(記者張聰秋攝)

