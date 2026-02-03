過年必追《後宮甄嬛傳》馬拉松直播來了！上線時間公開 趙麗穎也加入

娛樂中心／蔡佩伶報導

《後宮甄嬛傳》最精彩橋段之一，就是皇上駕崩。（圖／八大提供）

經典古裝劇《後宮甄嬛傳》自2022年疫情在春節推出馬拉松直播後，受到大家的歡迎，不少粉絲都在過年期間追劇，今年則確定將於2月12日晚間6點起，在YouTube頻道「八大劇樂部」播出。

除了《後宮甄嬛傳》有馬拉松直播外，這回還加入孫儷主演的戲劇《羋月傳》，於2月12日中午12點開播，另一部由趙麗穎、馮紹峰合作的《知否知否應是綠肥紅瘦》則是安排在2月13日晚間6點上線，想必會再度掀起風潮。

其實，《後宮甄嬛傳》每次過年都有極高的討論度，尤其是陳建斌飾演皇上「駕崩」的橋段，往往能創下極高的觀看人數，顯見《後宮甄嬛傳》人氣屹立不搖。

趙麗穎主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》也將加入馬拉松直播。（圖／翻攝自微博）

