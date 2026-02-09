過年必逛「駁二小夜埕」 今年加碼露天電影院每晚播放經典

高雄「駁二小夜埕」以吃喝玩樂豐富多元的特別企劃，成為春節期間民眾及遊客走春必逛大型慶典；今年以「好日子」為年度主題，號召超過二百五十個文創品牌及美食攤位共襄盛舉，將於二月十四至廿二日為期八天（二月十六日除夕休）在駁二藝術特區登場，結合露天電影、市集及街頭藝術演出，型塑貼近生活、富含情感的城市年節風景。(見圖)

高市府文化局今(九)日說明，今年小夜埕特別在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每日晚間七時三十分起於戶外空間放映精選電影，在星空下透過影像共享情感與記憶；片單包含二月十四日情人節放映《你的名字》、二月十五日《命中註定那頭鵝》、二月十七日《射鵰英雄傳之東成西就》、二月十八日《腦筋急轉彎》、二月十九日《動物方城市》，二月廿日也特別呼應冬日遊樂園主題播映《新‧超人力霸王》，二月廿一日《雞不可失》，以及二月廿二日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。

文化局王文翠局長表示，「駁二小夜埕」自二○一七年舉辦以來，持續以文化、藝術與生活風格為核心，結合大規模市集與駁二園區的各項活動，提供農曆年假期最佳走春選擇；「駁二小夜埕」今年邁入第十年，以「好日子」為主題，持續以文化為根本、生活為主軸，鼓勵大眾細細品味日常中值得珍藏的片刻，新的一年將每天都過成好日子。

歷經十年的小夜埕主題市集規模，從二○一七年的近百攤已升級到超過二百五十個文創品牌及美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路；市集餐飲以「草莓口味大集合」為概念，各品牌紛紛推出多款期間限定特色餐食，並集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。活動期間亦規劃多場音樂演出與街頭藝術表演，於園區各角落展開，民眾可近距離感受藝術融入生活的樣貌，營造友善、流動且富有層次感的空間氛圍，感受駁二春節特有的熱鬧歡慶。

「二○二六駁二小夜埕‧好日子」自二月十四至廿二日於駁二藝術特區登場（二月十六日除夕休），活動時間為每日下午二時至晚間十時，二月廿二日至晚間八時。更多活動資訊請至駁二藝術特區官網及社群平台查詢。