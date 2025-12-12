過年急需賺錢要小心！網路冒店家徵代工騙個資

水產行業者遭冒名，網路上徵折禮盒代工。（示意圖／東森新聞）





年關將近需要錢來過年，但找兼差也要留意詐騙問題，網路上有人PO文，指高雄有水產行徵人摺烏魚子禮盒，一周收入可達3千到5千元，結果一周內有上百人跑去水產行按電鈴應徵，讓業者不堪其擾，被迫貼出公告澄清這是詐騙。另外，還有代購業者也遭冒名徵家庭代工，記者上門詢問時，業者才知道自己被盜用資料，連忙衝去報警。

高雄岡山南街這戶透天住戶，發現自家地址和統編竟被PO上網徵才，讓屋主又驚訝又錯愕，本身從事代購生意，根本沒有徵人，卻有人假冒名義，聲稱要找家庭代工，內容是蓋印章、貼標籤，一周可賺2千到5千元，用的就是他家地址和代購公司的統編。

被冒名店家：「很無奈，你如果沒有跟我們講，我也不知道他們去騙別人。」

屋主擔心更多人受害，趕緊到派出所報警，而另一家水產行同樣被冒名徵才，內容是徵烏魚紙盒加工人員，只要折紙，一周收入三3千到5千元，也清楚標示店家地址和統編。

實際循地址找到水產行，門口已貼出公告，提醒這是詐騙，因為自從網路PO文出現後，一周內就有上百人登門按鈴詢問，嚴重影響生活。

記者vs.鄰居：「最近一個禮拜大家都會過來問，是不是有人在做家庭代工這樣子，（每天大概來幾組人？），大概二十幾組人。」

被冒名水產行業者：「想告詐欺，可是他沒有詐欺到我們錢財的部分，所以告不成，偽造文書他說，因為我們就是合法的營登，從網路上可以查得到的資訊，所以他其實也沒有偽造我們的文書，這些就是比較難告的部分在這裡。」

兩家被冒名的業者都氣得直呼無奈，天天有人上門詢問代工，卻又因為沒有實際金錢損失，提告困難，研判詐團就是利用年關將近，不少民眾急需用錢找兼差，藉機騙取個資，甚至要求先繳保證金。

警方表示，已接獲報案，將持續追查相關徵才詐騙來源，也提醒民眾，網路徵才務必多方查證，避免個資和金錢雙雙受騙。

這一則是典型年關詐騙提醒型社會線，你抓的點很準。

