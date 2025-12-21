過年恐成「強震高風險期」？專家揭30年數據示警…氣象署地震中心回應了

郭鎧紋預測春節前後恐有規模6強震。圖／郭鎧紋提供

隨著農曆春節腳步逼近，地震風險再度引發關注。地震專家郭鎧紋近日指出，根據過去30年的長期統計資料，台灣平均每約100天就會出現一次規模6以上地震，而截至目前已超過百日未出現強震，若以統計趨勢推算，農曆春節前後可能成為地震高風險時段，提醒民眾提高警覺並做好防災準備。

地震專家示警：規模6以上強震風險恐落在過年期間

郭鎧紋分析中央氣象署過去30年的地震資料指出，台灣平均每隔約100天就會發生一次規模6以上地震，但若以近3年的地震紀錄來看，只有2024年5月10日至8月間出現過一次98天的間距，其餘多次規模6以上地震的間隔時間，反而拉長至158至162天不等。

廣告 廣告

郭鎧紋指出，台灣上次發生規模6以上地震是在2025年8月27日，宜蘭近海發生規模6.0的有感地震，截至目前已經過112天未再出現規模6以上強震。郭鎧紋表示，若依照近3年較長的地震間距推算，下次規模6以上地震時間點推估可能接近2026年2月，恰好就是農曆春節期間，因此提醒民眾不可掉以輕心。

台灣過去春節期間曾多次發生強震？

事實上，台灣過去確實曾在農曆春節前後發生多起規模6以上地震，郭鎧紋也以2002年以來的紀錄列出春節期間或前後發生過的規模6以上地震：

2002年2月12日，花蓮發生規模6.2地震 2015年2月14日，台東發生規模6.3地震 2016年2月6日（小年夜），屏東近海發生規模6.6地震，為近年最嚴重的春節強震案例。 2018年2月6日，花蓮發生規模6.2地震 2021年2月7日，宜蘭發生規模6.2地震 2025年1月21日，台南發生規模6.4地震

地震中心回應：並非絕對值

對此，地震中心副主任吳健富受訪時則表示，所謂「預測」是必須同時掌握地震的規模、位置與發生時間，而郭鎧紋的說法是基於統計資料進行分析，也未指出具體位置，因此並非真正意義上的預測，只能算作風險提醒。

吳健富也補充，依照台灣近10年的平均數據，每年大約會發生3.6至3.7起規模6至7的地震，換算下來約每100天會出現一次，但這並非絕對值。吳健富強調，目前地震中心全天候24小時密集監測全台地震活動，相關統計資料與地震趨勢皆在掌控中，呼籲民眾雖應保持警覺，但無需過度恐慌。



回到原文

更多鏡報報導

春節前後恐有「規模6強震」？專家曝歷史數據示警：台灣已112天沒發生

結婚不到1小時！新婚妻抓包「丈夫出軌13次」證據全在手機…婚禮前3天還幽會

60歲婦人打瘦瘦針沒用 竟「對甜食上癮」還有一堆副作用