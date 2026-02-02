過年情人節I人救星！雲品Collection非典型節慶體驗 來場身心回歸假期
記者李鴻典／台北報導
當情人節遇上春節連假，對於厭倦排隊名店、害怕社交喧囂的「I型人格」民眾來說，最好的慶祝方式或許不是人擠人，而是好好與自己或情人相處。雲品國際旗下雲品Collection品牌，看準深度療癒商機，於烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」推出非典型節慶住房方案。主打在止語山林祕境與古蹟町屋中，透過米其林等級饗宴與時光旅行般的氛圍，度過一場身心回歸的假期。
如果您與伴侶追求的是「靜謐感」與「極致留白」，烏來「蘇卡利漫活」於情人節與農曆新年期間推出的「隱逸避世．止語之境」專案，將是洗滌心靈的終極選項。
在這裡，森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲，取而代之的則是潺潺的溫泉流水聲，為了讓感官極大化，將住房晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，主廚將烏來在地風味與頂級海陸食材結合，打造出包含蒜苗烏魚子與炸溪蝦蟹的風味三層架、滋補雞粥燉花膠筒，以及起司上湯焗波士頓活龍蝦等極致料理。
此外，針對情人節住房，蘇卡利漫活更在情人節當日推出一日限定的專屬下午茶，包含鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔等多款精緻點心，一泊三食每房每晚30,800元+15.5% 起，讓戀人們在止語的寧靜中，重新聽見彼此的心跳。
若想體驗人文溫情，台東市中心的「寶桑町屋」則提供另一種優雅的避世選擇。攜手「北町丼飯屋」推出情人節一泊二食方案，日式町屋每房每晚4999元起。旅宿園區內的建築如「學舍」、「作庭」、「悠庵」等，皆保留了完整的昭和歷史紋理，讓旅人能在細雨中的榻榻米上，體驗時光倒流的日式慢生活。入住賓客可至由古蹟修復、充滿和風美學的北町丼飯屋，可任選三款精緻日式丼飯定食。
寶桑町屋與北町丼飯屋不只是單純的旅宿與餐館，更是台東歷史故事的延伸。透過保存與創新的對話，這裡不僅吸引建築控與歷史迷，更引發眾多老台東人前來重溫城市記憶。
在山海擁抱之下，雲品Collection 將節慶定義重塑，跳脫傳統紅火熱鬧的包裝，全館不設置電視機，改以「止語」與「慢活」切入，為追求心靈高品質的旅人準備好最溫柔的款待。
踏入2026年丙午馬年之初，台北美福大飯店於開春第一季，為追求五星食宿體驗與嚮往慢旅生活的旅客，規劃兩大優惠住宿專案。「金馬有春」住宿專案以每晚9,999元的價格，將新春的祝福轉化為唇齒間的華麗樂章。活動時間自1月20日至2月28日，專案除了包含人氣彩匯自助餐廳早餐，更加贈價值3,000元的餐飲抵用券，相當於42折的優惠價格，即可享受五星住宿和頂級美饌，讓這場城市度假直接升級為一場舌尖巡禮。
另一款「美福慢調 悠晨時光」專案，活動期間自1月20日至3月31日止，專案期間將焦點回歸到旅人最渴望的「晨間餘裕」。在寬敞雅致的空間內，春日裡的暖陽穿透紗簾灑落，特別為旅客量身打造了「延遲退房至14:00」的慢調禮遇。讓旅客能告別平日匆忙的步調，在不被時間追趕的空間裡，找回生活原本的節奏。
此專案以每晚6,200元起的超值價格，提供包含兩小床或一大床的行政客房選擇，以34折的有感優惠價格，除了享有客房內的精緻備品與悠閒氛圍，入住期間還能免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及男、女三溫暖設施。
迎接農曆新春，台北美福亦推出「騰駿迎禧，春滿美福」新春住宿專案，輕鬆規劃四天三夜的深度城市春遊，或是兩天一夜的優雅輕旅行，以每晚最低７,700元起的尊榮禮遇，享受春節假期的台北漫遊之旅，專案不僅包含豪華住宿與豐盛早餐，更針對連住旅客加碼贈送年節好禮與北美館門票，在奢華氛圍中與家人共度祥和春節。
美享地餐廳於今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，除提供饕客喜愛的法式料理(Fine Dining)外，更以高端飯店的料理標準與服務規格，重新定義高端牛排館體驗，在原有的料理精神之上，注入更大膽鮮明的牛排館風格，為賓客帶來融合經典底蘊與現代風格的美食饗宴。迎接西洋情人節，美享地牛排館以細膩法餐為戀人們獻上一場專屬於味蕾與情感的浪漫饗宴。
美享地牛排館情人節套餐僅於2月14日當日供應，午餐每位3,880元、晚餐每位5,980元(另加10%服務費)；農曆春節套餐則於2026年2月16日至2月18日供應，每位3,680元(另加10%服務費)。
此外，日本茨城縣長期深耕台灣觀光市場，多年來持續參與台灣各大國際旅展、舉辦觀光商談會，並曾邀請與台日雙方皆具高知名度的藝人渡辺直美（Watanabe Naomi）合作觀光宣傳活動，成功提升茨城縣在台灣旅遊市場的能見度與辨識度。為進一步讓台灣旅客深入認識茨城的觀光潛力，茨城縣政府在台舉辦「觀光推廣說明會」，以交通便利性、四季自然景觀、深厚文化底蘊與在地美食為核心，全面展現茨城作為「東京近郊深度旅遊目的地」的多元樣貌，期盼吸引更多台灣旅客親自走訪。
茨城縣距離東京僅約30分鐘至1小時車程，搭乘 JR 常磐線特急列車自東京站前往水戶市的水戶站，約75分鐘即可抵達，卻擁有首都圈少見的廣闊自然腹地。從春花、夏海、秋楓到冬景，四季分明的自然風貌，使茨城成為不受季節限制、全年皆宜的旅遊地區。
國營常陸海濱公園以「隨季節變色的大地景觀」聞名，佔地面積約350公頃。春季時，超過450萬株粉蝶花鋪滿丘陵，宛如藍色海浪般延展；秋季則由掃帚草轉為火紅色調，呈現截然不同的視覺震撼。園區腹地遼闊，一年四季皆有不同景致，適合親子旅遊、慢遊散策，也是不少海外旅客造訪茨城的第一站。
偕樂園由水戶藩第九代藩主德川齊昭建造，名列「日本三名園」之一，園名「偕樂」寓意「與民同樂」，至今仍是當地居民與旅人共享四季之美的重要場所。園內以梅花景觀最為知名，種植超過百種梅樹，每年2至3月梅花盛開，淡雅花香與日式庭園景致交織，展現日本傳統造園美學。期間亦舉辦梅花祭典，其中夜間點燈活動「TeamLab：偕樂園光之祭（UME The Lights）」更透過光影藝術，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍。
山海與信仰交織的文化地標－世界級佛像地標牛久大佛；高達120公尺的牛久大佛，為金氏世界紀錄認證全球最高的青銅鑄造佛像，總重約4,000公噸，無論尺度或氣勢皆令人震撼。莊嚴佛像矗立於遼闊平原，成為茨城極具代表性的文化地標。佛像內部設有展示空間與展望台，旅客可登高遠眺周邊田園景觀，感受宗教、藝術與自然交融的靜謐氛圍。
臨太平洋而建的大洗磯前神社，以矗立於礁岩上的「神磯鳥居」聞名。相傳諸神曾於此降臨，朱紅色鳥居與浪濤交錯，晨曦初升時尤顯壯麗，是攝影愛好者與日出迷必訪之地，也象徵人們對自然與海洋的敬畏。
被列為「日本三大名瀑」之一的袋田瀑布，高約120公尺、寬73公尺，瀑布分成四段傾瀉而下，氣勢磅礴。春夏清涼宜人，秋季楓紅環繞，冬季結冰則形成罕見的冰瀑景觀，是茨城最具代表性的自然奇景之一。
茨城不僅適合賞景，也十分適合從事戶外活動。串聯筑波山與霞浦湖的自行車路線，地勢平緩、指標完善，沿途可欣賞湖泊、田園與山景，被視為日本國內評價極高的自行車路線之一；此外，縣內亦擁有多座高品質高爾夫球場，交通便利、環境清幽，使茨城成為日本高爾夫旅遊的重要據點。
茨城和牛「常陸牛」 低調卻高品質的饕客之選；近年備受關注的常陸牛，以油花細緻、口感柔嫩著稱，肉質風味清爽不膩，無論燒肉、壽喜燒或鐵板料理，皆能品嚐到牛肉本身的甘甜層次，逐漸在日本國內外累積口碑。
