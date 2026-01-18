過年想國旅被房價嚇退！ 他見「民宿每晚8000」秒改查機票 網嘆：窮人才出國

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

快過年了，不少民眾都提前規劃返鄉或出遊行程，希望趁長假可以好好放鬆，犒賞辛苦一年的自己。然而，近年國旅價格居高不下，也讓不少人望之卻步。近日，有網友發文表示，原本想趁過年帶家人到東部旅遊，結果一查住宿價格後大受打擊，最後乾脆放棄國旅，改查日本機票。

有網友發文表示，原本想趁過年帶家人到東部旅遊，結果一查住宿價格後超傻眼。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上發文指出，自己本來計畫春節期間帶家人到宜蘭或花東走春，沒想到打開訂房網站後，發現除夕到初三房價高昂，就連看起來很普通、像老宅改建的的民宿每晚價格都要6千到8千元；若選擇較有設計感的商務旅館，價格更是直接破萬元，更不用說星級飯店，住兩晚的費用甚至已經足以飛一趟日本。

原PO表示，看完房價後只能默默關掉訂房頁面，轉而打開航空公司官網查詢日本航班。他也點出，國旅除了住宿費用高，還存在景點內容重複、餐飲價格偏高，以及整體品質與價格不成正比等問題，「老街、夜市到哪都差不多，價格卻一年比一年貴」。此外，在台灣夜市隨便吃幾樣就要五百元起跳，反觀日本，算上匯率，一碗拉麵或定食的價格，甚至可能比台灣百貨公司美食街還便宜。

在相同預算下，出國旅遊的整體體驗與滿足感明顯更高，留在台灣卻常面臨塞車、人擠人與高消費的壓力。最後原PO在與家人討論後，決定春節期間不出遠門，留在家中休息或找間餐廳吃飯，把錢省下來，等年後淡季再請假出國，直言「如果你的年終沒有領40個月，過年期間還是別挑戰國旅了，那是給真正的有錢人去的」。

貼文曝光後引發不少網友共鳴，紛紛留言回應，「平日房價還好，假日房價高大節日更高，高也就算了，重點是沒有價值感，這是國旅最大致命傷」、「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣」、「其實不只台灣人，連西方人來台灣玩都覺得住宿不知道在貴什麼」、「不是不愛國誒，說真的還不如出國比較便宜」。





