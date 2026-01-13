過年想帶家人國旅！ 她見「3殘酷事實」嘆：愛不起台灣





2月中就要迎接農曆新年9天連假，不少人趁假期計畫安排家人出遊，卻在「國旅」與「出國」選項上難以抉擇。一名女網友在網路上發文表示，國內春節住宿價格高不可攀，見「3殘酷事實」讓她不得不選擇放棄國旅，忍不住感嘆：「愛不起台灣」。文章曝光後，網友也心有戚戚焉地說「台灣國旅留給有錢人吧！」

女網友在《Dcard》論壇PO文「這年頭『窮人才出國，有錢人玩國旅』是真的...看到住宿費我直接關網頁」，他表示原想趁春節帶家人到宜蘭或花東出遊挺國旅，但她一查住宿價格後舊默默關掉網頁，改查飛日本的機票價格。她列出「3殘酷事實」，直呼「現在的台灣，是有錢人在玩的。我們這種窮人，只配出國」。

一、令人絕望的房價：除夕到初三的房價，普通到不行的民宿，一晚敢開 6,000到8,000元，稍微有點設計感、乾淨一點的商旅，一晚直接破萬，如果是叫得出名字的星級飯店，兩晚加起來的錢，已經夠買一張飛東京甚至北海道的機票還有找。她質疑花12,000住一晚，早餐還是稀飯配肉鬆，「這CP值到底在哪？」

二、把觀光客當盤子：在台灣玩，老街就是吃一樣的烤香腸、炸花枝丸，然後價格一年比一年貴。「去夜市隨便吃幾樣，一張500塊就不見了。」反觀去日本，吃一碗道地的拉麵或定食，算上匯率，可能還比台灣百貨公司美食街便宜。她對比台日的旅遊品質「走在路上的行人體驗、服務品質、住宿的細節... 真的沒有比較沒有傷害。」

三、國旅在「殺雞取卵」：每次連假都喊沒人、訂房率低，業者出來哭說要補助。「但你們房價降不下來（或是根本不想降），品質也沒提升。」她表示同樣的預算，去沖繩看海、去京阪吃喝，得到的快樂是倍數成長。留在台灣，只會得到塞車、人擠人、還有付錢時的心痛。

最後，她和家人討論後決定在家休息或吃頓大餐，把錢省下來，年後請假淡季再去日本旅遊。她說「大家不是不愛台灣，是愛不起啊！奉勸各位，如果你的年終沒有領40個月，過年期間還是別挑戰國旅了。那是給真正的有錢人去的。」

文章曝光後引發熱議，多網友也紛紛感嘆「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」、「台灣的阿里山隨便住要5～6千耶，我住京都車站旁邊的高級飯店付溫泉才2千」、「前幾年去了墾丁5200雙人房，結果牆壁壁癌，蓮蓬頭小裂掉，我12/30紐西蘭4個人、2間雙人房，6667」、「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去一次就不會想要第二次那種」、「抵制國旅十幾年了，結果國旅也沒倒，也沒啥變，政府還是瘋狂補助，只能說國旅就跟納智捷差不多」。

不過也有網友認為春節出遊原本就比較貴「你拿台灣連假期間跟日本淡季比呀…其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴」、「冬天飛日本的機票沒有比較便宜就是了」、「我覺得出國還是有很多隱形成本 ，不能只能拿便宜的部分比」、「來回時間成本，機票、吃飯加進去其實貴國旅超多（你要好的時間出發或好的機位更貴）」、「今年過年的機票貴到爆炸根本也不太划算」、「其實不出門最省」。

