過年想帶家人國旅！她見「3殘酷事實」放棄了：愛不起台灣

生活中心／朱祖儀報導

原PO過年本來想國旅。（示意圖／資料照）

常有人開玩笑說，「窮人才出國，有錢人玩國旅」，沒想到是真的？一名網友表示，近來想說快過年了，想帶家人國旅放鬆一下，不過最近準備訂房，發現房價超驚人，並分析出國旅的3大殘酷事實，最後只能決定留在家裡，把錢省下來，之後再去日本旅遊。

一名網友在Dcard發文表示，最近想帶家人到外縣市走走，初步目標是東部地區，不過她打開訂房網查完價格之後，便默默把視窗關掉，並打開航空公司官網查去日本的機票，感嘆「我發現一個很殘酷的事實：現在的台灣，是有錢人在玩的，我們這種窮人，只配出國。」

廣告 廣告

原PO也分析國旅狀況，第一就是驚人房價，她表示自己查除夕到初三的住宿費，像是阿嬤家改建的民宿一晚就要6000至8000原，有設計感的商旅則要破萬，星級飯店更誇張，2晚價格就能飛到東京；再來還有許多攤商會把觀光客當盤子，老街美食幾乎都重複，價格還一年比一年更貴，去日本吃拉麵或定食，可能比台灣百貨公司美食街便宜，實際生活旅遊感受也差很多。

原PO認為台灣的住宿太貴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

最後，原PO認為國旅是「殺雞取卵」，有許多業者到了連假就會哭喊「沒人、住房率低」，並要求補助。但問題是住宿費降不下來、品質也沒有提升，同樣的預算出國，得到的快樂是倍數成長，留在台灣卻總是塞車、人擠人，「大家不是不愛台灣，是愛不起啊！」

原PO表示，最後和家人討論，決定過年期間先不出門國旅，把錢省下來等到年後再請假去日本旅遊，同時好奇有沒有人和他們一樣因為房價放棄國旅？

不少網友也說，「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」、「因為旅遊業這兩年難做 所以房間一晚調漲為兩萬，活該國旅沒人玩」、「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去一次就不會想要第二次那種」，但也有人認為，「冬天飛日本的機票沒有比較便宜就是了」、「但你拿台灣連假期間跟日本淡季比呀…其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴。」

更多三立新聞網報導

請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

包包過海關遭攔下！她被逼掏出「長長一支」 崩潰喊：i人社死現場

台灣人出國「1習慣」秒被認出！他驚：已成文化之一 空姐也狂讚

