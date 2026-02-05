過年想玩台東看這裡 這幾處易壅塞警方加強疏導

〔記者劉人瑋／台東報導〕因應大量返鄉及觀光人潮湧入，台東警分局本期交通工作以「交通順暢、一路平安」為主軸，全力維持春節連續假期之交通順暢，預防交通事故，提升為民服務效能。

今年春節連續假期自2月14日至2月22日，共計9日；針對轄內易壅塞地點如鐵花村、小野柳、初鹿牧場、台東市區人氣商店等，強化周邊道路停車管理、出入口管制措施，以及針對易壅塞路段派員加強疏導，運用彈性交通指揮與管制策略疏運車流，並運用交通快打小隊，即時協助各風景區、景點、壅塞路口(段)交通疏導及事故處理，俾利即時恢復交通秩序。

台東分局預估交通流量，除夕前(2月14日至2月16日)台東市中央市場年貨大街等購物據點及返鄉交通要道、車站之車流量增多，初一至初三(2月17日至2月19日)主要交通要道、景點、遊憩區及地區聯絡道路雙向車流量大增，初四至初六(2月20日至2月22日)則以返回工作地之交通要道、車站疏運為主，預判將在大年初三(2月19日)達最尖峰。

