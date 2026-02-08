過年打算遊台南⋯他一查傻眼了：飯店「住2晚4.5萬」！業者：合理漲價

記者林昱孜／台南報導

知名連鎖飯店台南分館過年「住2晚4.5萬」，網掀熱議：不如出國。(示意圖／PIXABAY)

即將迎來農曆春節假期，不少民眾規劃出遊行程，但有人一查旅館房價嚇壞，知名連鎖飯店台南分館「住2晚要4.5萬」，網友看了直呼：不如出國。對此，業者表示，因應過年期間，人力成本倍增，調漲幅度都在合理範圍內。

有民眾計畫過年期間到台南玩三天兩夜，一上網查看房價才發現，知名飯店台南分館，初二、初三住2天，竟然要價4萬4875元，讓他忍不住在社群上PO網，引起網友熱議。據了解，同間飯店假日住一晚原本房價5、6000元，跟過年房價一晚破2萬，真的有落差。

廣告 廣告

民眾聽到這價位反應不一，有人認為「一樣這價錢我就出國了」、「要看飯店的設施，如果有溫泉就還可以」。對此，業者回應，過年期間，人力成本倍增，調漲幅度都在合理範圍內，民眾如對房價有疑義，可以到官網查詢，或致電詢問進行確認。

台南觀旅局專員凃雅珍說，經查核該業者，房間售價未超過備查房價，屬於合法範圍，無違反規定，建議民眾出遊規劃，可以先確認飯店公告價格。

更多三立新聞網報導

台南彭于晏正面照曝光！昔日戰神翻車淪「包庇正妹色警」 從警6年喊卡

5hrs親密音檔流出！「警界彭于晏」滑入嫌女友房間 綠帽男：有發生關係

4000花剩400元！侵佔「弱勢兒NET禮券」 台南嬤孫3人到案：不知嚴重

3女兒輪流成鬼父性奴！姊妹「遭伸狼爪175次」喊媽：救我 重判663年

