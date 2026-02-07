過年拜拜注意！6大宜忌一次看 專家：別做錯了

農曆春節將至，許多民眾會特別到寺廟裡參拜，祈求平安丶順利。（AI示意圖／東森新聞）





農曆春節將至，許多民眾會特別到寺廟裡參拜，祈求平安丶順利，但塔羅牌老師艾菲爾曾在臉書指出，拜拜時有許多重要禁忌，多數人都做錯，提醒民眾「別做錯了」。

拜拜6大宜忌

一、進出廟門不要踩門檻

門檻是寺廟的門神，也是分隔內外的界線。踩門檻有不敬之意，也可能帶走神明的靈氣。因此，進出廟門時，要抬起腳步，避免踩到門檻。另外，如果面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進右門出，這是因為左為貴，象徵入吉出兇。進入時抬左腳，出門時抬右腳，表示平安吉祥。

二、參拜順序

拜拜時，一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）參拜，天公是萬神之祖，也是主宰天下的至高神，要先向他請安，表示尊敬。天公拜完後，再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），這是因為龍是吉祥的象徵，虎是兇猛的象徵，象徵入吉出兇。如果有側殿，則按照順時針的方向，由左至右拜完所有的神明。

三、供拜鮮花與水果注意事項

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，但千萬不可以使用假花，因為假花是死的，沒有生氣，會冒犯神明。比較講究的人，可以依照自己的心願，選擇不同的鮮花，例如「求貴人、桃花」：可準備繡毬花、文心蘭；「求姻緣」：可選用百合花；「求事業、學業」：可選開運竹、銀柳等。水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌拜釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、芭樂、草莓等，因為這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過的東西再次參拜。而適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、梨子寓意水帶財，鳳梨寓意好運旺旺，橘子，寓意吉利如意之意。

四、插香時不能用慣用手

大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔，一般的民俗認為右手較不潔，陰陽的理論中，認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。因此，燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手插香。插香時，要先點燃香，再在香爐前三鞠躬，然後將香插入香爐，不要用力戳，以免破壞香爐的平衡。

五、跟神明祈求時越詳細越好

拜拜時，我們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只要小聲將自己想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麼心願，讓神明知道，才能適時地幫助到你。祈求時，要越詳細越好，不要含糊其辭，例如，如果你想求財，要說清楚你想要多少錢，從哪裡來，用在什麼地方；如果你想求姻緣，要說清楚你想要什麼樣的對象，有什麼條件，希望什麼時候相遇。這樣，神明才能根據你的需求，給你最適合的幫助。

六、生理期、戴孝者盡量避免拜拜

古人認為生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手十合拜拜，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿一年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對沖。若有特殊情況，必須拜拜，可以在廟外或廟門口，以手指點地三次，表示向神明請安，再以手指點天三次，表示向祖先請安，然後以雙手十合，默念自己的心願，就可以了。

