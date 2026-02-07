過年拜拜要注意 專家揭「6大宜忌」必看！這些水果恐不敬神佛

生活中心／李紹宏報導

即將過年，參拜不僅能安定人心，也是祈求新的一年能順心，但許多習俗細節卻容易被忽略。知名命理專家艾菲爾老師特別分享「拜拜6大宜忌」，當中也提醒有4種水果不要當作供拜品。提醒民眾，在向神佛訴說心願後，除了等待奇蹟，更要加把勁實踐目標。

命理專家分享「拜拜6大宜忌」。（示意圖／資料照）

1.進出廟門勿踩門檻

在傳統習俗中，廟宇的門檻象徵著神聖空間的分界點，進出時應跨越而非踩踏，以示對建築與神靈的敬意。在動線選擇上，面對廟門時，習慣由左側門進入、右側門離開，在民俗文化中含有「左為貴，象徵入吉出兇」的寓意。

此外，步伐也有其講究，入廟時建議先抬左腳，出廟時建議先抬右腳，象徵平安吉祥。

2.參拜順序要注意

在廟宇參拜時，遵循正確的先後順序，能展現對傳統禮節的尊重。整體動線建議由外而內，並依照以下順序進行。

首站天公爐： 進入廟宇前，應先朝向正門外的「天公爐」參拜。作為萬神之首，先行請安是基本的禮貌。

主殿核心： 完成天公爐參拜後進入主殿，先向中間的「主神」致意。

先龍後虎： 若主神兩側設有陪祀神明，應先參拜左側（龍邊）、再參拜右側（虎邊），因為龍是吉祥象徵，虎是兇猛象徵，寓意入吉出凶。

側殿動線： 若廟宇設有側殿，則採順時針方向，由左至右依序走訪完畢。

3.供拜鮮花與水果怎麼選？

在挑選供品時，除了考量新鮮度，其背後代表的文化寓意也是一種對美好生活的期許。

鮮花宜成雙，拒用假花：供花建議以成對的鮮花為主，象徵充滿生機與誠意，傳統習俗中應避免使用人造花。民眾可依心願選擇花種：

桃花與貴人：適合繡球花、文心蘭。

姻緣圓滿：百合花是熱門選擇。

事業與學業：可挑選開運竹、銀柳。

吉祥水果推薦：蘋果象徵平安吉祥、梨子諧音「水帶財」、鳳梨寓意好運旺旺、橘子代表吉利如意。

艾菲爾老師提醒，水果供奉以「新鮮、乾淨」為首要原則。在民俗習慣中，會避開釋迦以及番茄、芭樂、草莓等，因為這些水果品種的籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意。此外，供品應以初次祭拜為主，不宜重複使用。

專家提醒，番茄、草莓等水果的籽會由腸道排出，對神佛有不敬之意。（示意圖／PIXABAY）

4.插香時別用「慣用手」

在參拜過程中最核心的「插香」動作，其實隱藏著對細節的重視與對禮節的講究。在民俗禮儀中，對於插香的手勢有一套約定俗成的準則。一般建議避開日常處理雜務或如廁清潔的慣用手，改以另一隻手來持香。例如，右撇子習慣以左手插香，左撇子則改以右手。這在傳統觀念中，象徵著以最純淨、恭敬的心意與神明溝通。

插香時，應動作輕穩，心平氣和，點燃香後至香爐三鞠躬，然後將香插入香爐，提醒別用力戳，以免破壞香爐平衡。

5.跟神明祈求時越詳細越好

祈願時以自己能聽見的音量為主，避免大聲喧嘩，以不干擾其他信眾參拜為原則。

在祈求心願前，應先向神明請安，並詳細報上個人基本資料，包括姓名、出生年月日（建議註明國、農曆）、出生地或現居地址，讓祈福的對象資訊明確。祈求的內容應盡可能具體，避免籠統。明確的目標有助於心願的實踐。

若想求財富，可說明期望的具體目標、獲取管道（如事業營收或工作獎金）及用途。

若想求姻緣，可描述理想對象的特質、雙方相處的條件，以及期盼相遇的時機。

透過詳盡的訴說，不僅能讓祈願更具焦點，也能在祈禱的過程中，讓自己的信心與目標更加堅定。

6.生理期、戴孝者盡量避免拜拜

艾菲爾老師指出，古人認為，生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手合十拜拜，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。

另有民俗說法，戴孝者須滿一年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對沖。若有特殊情況，必須拜拜，可以在廟外或廟門口，以手指點地三次，表示向神明請安，再以手指點天三次，表示向祖先請安，然後以雙手合十，默念自己心願即可。

