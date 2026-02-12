過年拜財神必看！金山財神廟五路財神積木造型亮相

（記者郭亘芸／新北報導）過年上金山拜財神，對許多人來說，是一年之中最踏實的一次「許願」。今年金山財神廟慈善會攜手文創品牌火柴星人，讓今年農曆過年祈褔除了香火與人潮，還多了一份讓人會心一笑的溫度。

圖／五路財神化身超可愛積木人偶坐鎮金山財神廟。（郭亘芸 攝）

走進廟前廣場，五尊「五路財神」大型雕像格外醒目。由火柴星人旗下玩具品牌 Playmate 打造，財神化身為積木風格的可愛模樣，在一排紅燈籠下顯得既喜氣又親切。東、西、南、北、中五路財神拿著法器各站定位，像是在用另一種方式守著來來往往的信眾。有人拜完轉身，看見這樣的財神，忍不住一同拍照打卡留下紀念，也有人笑著說，今年的財神看起來「更好親近」。

圖／各種財神主題小物塞進扭蛋機裡，等著有緣人轉出驚喜。（郭亘芸 攝）

金山財神廟慈善會與火柴星人合作，將廟聯「天道至正保佑奮發精進之人，財神酬勤庇護孝親積善之家」的精神轉化為一系列文創與玩具商品，推出新春義賣企劃。把祝福具象化的嘗試，讓祈福不只停留在香火之間，也能成為握在手裡、帶回家的心意與回憶。

圖／有著元寶造型外觀的「元寶咖啡館」供信眾除了參拜外，還有個地方休息。（郭亘芸 攝）

座落於金山財神廟旁的元寶大樓一樓，因為吸睛的元寶造型建築物，所以取名為「元寶咖啡」，館內的設計風格大都採用金色系列，意喻「金光閃耀、財運亨通」，館內備有精緻的咖啡、各式飲品、蛋糕點心、發財伴手禮外，更有行銷世界的奶茶與元寶造型手撕包。讓香客們敬拜神明求財運之餘，提供一個簡單明亮的休憩場所，感受財神廟的「風水財氣」讓客人們將財運、好運都帶回家。

圖／「一拍即富」拍貼機可以揪親朋好友一同與財神拍照留紀念。（郭亘芸 攝）

進入元寶咖啡廳前，塞滿財神主題扭蛋的扭蛋機整齊排開在眼前，各式財神小物放入機台中販售。轉動把手的瞬間，像是替新年多添一點儀式感，抽到的是小物，也是多一份的小驚喜。一旁由啟雲 3D 科技的 Picbot 「一拍即富」財神拍貼機同樣熱鬧，選一位最有感應的財神角色，和家人朋友留下合影，把祝福印成照片帶走，讓廟宇不只是一個祈願的場所，也成為分享喜悅的空間。

圖／年節期間廟方也提供免費接駁車，讓上山信眾參拜更方便。（金山財神廟 提供）

當傳統信仰遇上玩具創意，並沒有削弱原有的莊重，反而讓「求財」這件事多了一層貼近日常的表情。財神所庇佑的，從來不只是財富本身，而是努力與善念所累積福氣的結果。

更多金山財神主題義賣商品也可進入「火柴星人」官方網站查詢購買。

