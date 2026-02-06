過年採買注意！年節食品20件不合格 「這些」恐含毒：蔬果、泡菜都上榜

實習記者藍子瑄／台北報導

臺北市衛生局公布年節食品抽驗結果，針對賣場、傳統市場、餐飲店及食品行等進行抽查，共檢驗181件年節應景食品，其中20件產品不符規定。（圖／資料庫）

農曆年將近，民眾忙著採買年菜與零食，但食品安全可不能大意。臺北市衛生局公布年節食品抽驗結果，針對賣場、傳統市場、餐飲店及食品行等進行抽查，共檢驗181件年節應景食品，其中20件產品不符規定，包含品質檢驗不合格與標示違規，部分商品已要求立即下架。

酸菜、泡菜上榜 添加物超標

衛生局指出，不合格產品包含酸菜2件、蕾心菜1件、酸白菜1件，檢出漂白劑二氧化硫超標；另有小朴菜1件檢出防腐劑苯甲酸超標，以及泡菜1件檢出甜味劑糖精，均違反食品安全規定。

白木耳、蔬果不合格率最高

在品質檢驗方面，不合格率最高的品項為白木耳（40%），其次依序為生鮮蔬果（36.4%）、菇類（33.3%）、花椒（25%）、竹笙（20%），另在水產加工品與肉加工品中，也有檢出不符規定的情形。

青蔥農藥超標被抓包，已要求下架並移送開罰。（圖／台北市衛生局提供）

最高可罰2億元 來源不明也開罰

衛生局表示，殘留農藥或動物用藥超標，最高可依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰；重金屬或食品添加物不符規定者，也可處3萬元至300萬元不等罰鍰，並要求限期改正或沒入銷毀。

衛生局說明，部分不合格產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局處理，若違規屬實，最高可依《食品安全衛生管理法》處3萬元至300萬元罰鍰。

其中一件泡菜為北市業者製造，已裁罰3萬元；另有一件酸白菜因業者無法說明實際來源，影響溯源查核，同樣依法開罰。

標示也踩雷 烏魚子、堅果上榜

此次同步檢查食品標示，共有5件產品不符規定，涉及烏魚子、蝦仁、香瓜子及開心果等品項，已責令業者限期回收改正，改正前不得繼續販售。

野生金桔標示不符規定。（圖／台北市衛生局提供）

衛生局提醒：顏色太白、太亮要注意

衛生局提醒民眾，選購醃漬及脫水蔬果時，應留意產品顏色過白或鮮亮，避免購買有不自然氣味的產品，並確認標示是否完整，以降低食安風險。

