過年換新車！現代、本田大降價 休旅車優惠比拚

農曆新年就快到了，現在正式換新車的好時機，台灣的休旅車競爭激烈，業者也祭出優惠吸客，像是現代的油電休旅車款降價3萬元，HONDA更是能免費升級，買中階的休旅車款，只要花入門款的價格，等於現省12萬元。

白色車身搭配黑化細節，車頭線條銳利，還有超大面積水箱護罩，整台車充滿運動科技感，現代TucsonL人氣火熱，新年想換新車還有好康撿。

韓系車廠休旅車大降價，油電款降價3萬元，再搭上政府補助，最多可以省13萬，另一邊，日系車廠也很敢給，直接幫你免費升級，等於你現在購買中階型的車款，只需要付入門款的價格，現省12萬元。

被譽為台灣國產SUV神車，HONDACR－V共有頂規中階入門3款車型，建議售價分別為127.9萬、117.9萬、105.9萬，現在推出限時免費升級專案，如果購買頂規車款只要付中階的價格，等於現省10萬元，買中階更只要105.9萬直接省了12萬。

日系車廠營業課長鄭德瑋：「上市30週年，外加上個月台北車展延續買氣，所以公司有持續做相關的活動促銷，希望消費者可以在農曆年前拿到新車。」

UrbanCruiser錘頭鯊銳利頭燈，粗獷的肌理線條，TOYOTA純電小休旅UrbanCruiser也推出獨家方案，買就送隨插即充吃到飽，熱銷的跨界休旅YarisCross也推出40萬30期0利率優惠，還有馬自達CX5，全球累計銷售破500萬台，除了能享7年原廠保固，指定車型再享60期0利率方案，大改款也預計今年下半年登場。

汽車達人德哥：「休旅車還是佔市場的大宗，車商為了要清庫存，他要把很多25年式，或者是25年生產的車款清倉，所以這個時候，通常現金折讓幅度會最大。」

農曆年前換新車，車商祭出優惠催買氣，就盼業績能夠旺下去。

