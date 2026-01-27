過年換新鈔時間地點出爐！2/9起連5天 百元鈔限額100張

農曆春節將近，為便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行今（27）日公告「115年農曆春節前新鈔兌換事宜」。（本刊資料照）

農曆春節將近，為便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行今（27）日公告「115年農曆春節前新鈔兌換事宜」，公布今年新鈔兌換時間自2月9日（週一）至2月13日（週五），共計5日；全台共設置455家指定兌鈔據點，提醒民眾提早規劃，避免集中於最後一天排隊兌換。

新鈔兌換時間

兌換期間：2月9日（週一）至2月13日（週五），共計5個營業日。

指定兌鈔金融機構

央行表示，今年洽請以下8家金融機構配合辦理：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司。

全台共設置455家指定兌鈔據點。其中7家銀行共372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局，將設置「新鈔兌換專櫃」；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯提供兌換服務。

兌換限額規定

壹佰元券： 每人限兌100張。

其餘面額（貳佰元、伍佰元、壹仟元等）：依各據點庫存情況酌量供應。

各兌鈔地點每日新鈔供應有限，若無法兌足，可改至其他鄰近據點。

查詢兌鈔地點方式

為方便民眾查詢，央行已於官網、臉書及行動APP建置「新鈔兌換地點一覽表」，並結合Google地圖及QR Code，讓民眾可透過手機快速查找最近兌鈔據點。

此外，央行也呼籲民眾響應綠色金融，善用仍適合流通的鈔券，或改以手機門號轉帳等數位方式發放紅包，不僅可避開人潮，也有助於節省社會資源、兼顧環境永續。

