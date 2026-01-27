過年換新鈔看這裡！央行公布455處指定兌鈔地點 2/9開跑限定5天

【記者呂承哲／台北報導】為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，中央銀行今（27）日表示，已協調臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定全台455家分行與郵局作為115年指定新鈔兌換地點。

央行說明，新鈔兌換期間訂於2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。期間內，7家銀行共372家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，將設置「新鈔兌換專櫃」提供服務；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換。

廣告 廣告

央行指出，為提升民眾查詢便利性，已在「新鈔兌換地點一覽表」中建置地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動App查詢指定兌鈔地點，並結合Google地圖（連結在此）與QR Code，方便使用手機快速定位。此外，央行也將於2月5日至2月12日於主要報紙刊登公告，完整揭露455家指定兌鈔分行與郵局名單。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳將張貼兌換告示，並註明壹佰元券每人限兌100張，貳佰元等其他面額鈔券則視庫存情況酌量供應。考量資金調度及庫存限額，各據點每日新鈔供應數量有限，若未能兌得所需數量，建議改至鄰近兌換地點辦理，或可致電（02）2357-1945洽詢。

在永續金融方面，央行也呼籲民眾，包紅包時可多利用仍適合流通的可用券取代全新鈔券，在傳遞祝福之餘兼顧環境永續。同時也鼓勵以數位方式傳遞心意，例如透過手機門號轉帳發放數位紅包，不僅可避開人潮、節省社會資源，也有助推動金融數位轉型；相關操作方式可洽各往來金融機構了解。

可透過央行提供的QRCode查詢兌換新鈔地點。央行提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

驚！直升機殘骸就在日本阿蘇火山口內 「先遣隊」緊急上山搜尋

