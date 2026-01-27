過年換新鈔看過來！2/9日起限時5天 所有資訊一次看

農曆春節腳步近了，中央銀行今（27）日正式公布新鈔兌換日程。（示意圖／東森新聞）





農曆春節腳步近了，中央銀行今（27）日正式公布新鈔兌換日程。為便利民眾準備壓歲錢，央行洽請臺灣銀行、中華郵政等8家金融機構，選定全台455家分行與郵局作為指定兌鈔地點。兌換期間訂於2月9日（週一）至2月13日（週五），連續5個營業日開放民眾兌換新鈔。

7家銀行、郵局開設專櫃

央行表示，今年指定兌鈔地點包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家機構。

在2月9日至2月13日期間，7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」加強服務；至於另外59家位於偏遠地區的郵局，則於一般營業櫃檯辦理。

央行特別提醒，各兌鈔地點大門及營業廳將張貼告示，規定「壹佰圓券每人限兌100張」，貳佰圓等其餘各面額鈔券則視地點酌量供應。因資金調度及庫存限額因素，各據點每日新鈔供應有限，若無法充分兌得，建議民眾洽詢鄰近其他兌換地點。

結合Google地圖一鍵查詢 央行推廣數位紅包

為方便民眾尋找最近的兌鈔地點，央行已於官網、臉書及行動APP建立地圖連結，並結合Google地圖及QR Code，讓民眾透過手機就能輕鬆查找455家指定據點。此外，央行也將於2月5日至2月12日在主要報紙刊登公告詳列名單。

響應綠色金融 鼓勵手機轉帳傳心意

鑑於綠色金融為國際趨勢，央行也鼓勵民眾以「仍適合流通之可用券」取代新鈔包紅包，既能表達祝福也能兼顧環境永續。同時，央行建議民眾多利用手機門號轉帳發放「數位紅包」，不僅能避開臨櫃排隊人潮，也能節省社會資源，達到數位轉型之效。

