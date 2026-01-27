過年換新鈔限時5天！「一鍵查詢」離你最近的換鈔點 Google地圖神助攻

農曆新年將近，不少民眾會換新鈔來包紅包，搏個好彩頭，央行今（27）日公布換新鈔事宜，洽請8家金融機構，選定455家分行（郵局）作為指定換鈔地點，民眾可於2月9日至13日，計5個營業日就近到指定兌鈔地點換新鈔。

至於距離自己最近的換鈔地點如何查詢？央行結合Google地圖及QR Code，讓民眾能夠輕鬆一鍵查詢。

兌換地點：七大銀行及郵局共計455處

台灣銀行：簡易分行除外之160處營業單位

土地銀行：26家

合作金庫銀行：33家

第一銀行：36家

華南銀行：43家

彰化銀行：35家

台灣中小企業銀行：39家

中華郵政公司：83家

2月9日至13日兌換期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為了方便查找，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另搭配Google地圖：115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點及QR Code，方便民眾使用手機查找。

掃描QR Code快速搜尋離你最近的換鈔地點。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，此外，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

紅包在心不在新 表達祝福也能兼顧永續

去年新台幣平均發行額為3兆7271元，年增5.43%，最高發行額在過年前一個營業日，達4兆537億元，年增率達4.06%，顯示過年期間，民眾對於實體鈔券需求仍大。

央行發行局局長鄧延達表示，「紅包在心不在新」，鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。