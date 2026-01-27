過年換新鈔！央行宣布2/9開跑 全台455處金融機構可兌換

農曆春節將至，為便利民眾換領新鈔包紅包，中央銀行今天宣布，已經選定八家金融機構、455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點，自2月9日（周一）至2月13日（周五），共計五個營業日可提供兌換。

中央銀行27日宣布，已經選定八家金融機構、455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點，自2月9日至2月13日，共計五個營業日可提供兌換。（中央社資料照）

央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，選定455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點。

為方便民眾查詢兌鈔地點，央行特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行也將於2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔分行（郵局）名單。

央行表示，新鈔兌換日程訂於2月9日至2月13日，共計五個營業日。這段期間，七家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另外59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃台辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

央行表示，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行發行局局長鄧延達表示，去年新台幣平均發行額為3兆7271元，年增5.43%，最高發行額在過年前一個營業日，達4兆537億元，年增率仍達4.06%，顯示民眾對於實體鈔券需求仍大。呼籲綠色金融是國際趨勢，民眾可用適合流通的鈔券取代領用新鈔包紅包，表達祝福同時，也能兼顧環境永續。