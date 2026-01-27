過年換新鈔！佰圓券每人限兌100張 8家金融機構9日起跑

過年應景服務來囉！央行今天宣布，春節前兌換新鈔日程訂於2月9日(週一)至13日(週五)，計5個營業日，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應，有需要民眾可前往8家金融機構兌換。

這8大金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、臺企銀及中華郵政公司，共選定455家分行(郵局)為指定兌鈔地點。

上述換鈔期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

民眾可於央行官網、臉書及行動APP輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖(https://reurl.cc/W8aYDO)←連結可直接點這邊，及QR Code，方便民眾使用手機查找。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行也指出，鑒於綠色金融係國際趨勢，鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續；另外，也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

