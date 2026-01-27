過年換新鈔！央行推APP快速查詢 每人限兌100張百元

農曆春節即將到來，中央銀行今（27）日宣布，已協調8家金融機構在全台設置455家指定據點辦理新鈔兌換服務，兌換期間訂於2月9日至2月13日，共計5個營業日，其中100元鈔券每人限兌100張，其餘面額則依庫存情況酌量供應。

中央銀行宣布全台8家銀行機構提供換新鈔服務。（示意圖／中天新聞）

參與此次新鈔兌換服務的金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行等7家銀行共372家分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家郵局，這些據點將設立「新鈔兌換專櫃」加強服務。此外，中華郵政另有59家偏遠地區郵局，將於一般營業櫃檯辦理兌換業務。

廣告 廣告

央行。（圖／資料照）

央行為方便民眾查詢兌鈔地點，已於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，並透過官網、臉書及行動APP提供查詢服務，同時結合Google地圖與QR Code功能，讓民眾可以手機快速定位最近的兌換據點。央行也將於2月5日至2月12日在主要報紙刊登公告，完整列出455家指定兌鈔據點資訊。

央行提醒，新鈔兌換期間各兌鈔地點將張貼公告說明兌換規範。由於各銀行受資金調度及庫存限額影響，每日新鈔供應數量有限，若未能兌換足額，建議民眾改至鄰近據點辦理。央行也呼籲民眾響應綠色金融與永續發展理念，可使用仍適合流通的鈔券取代全新鈔票包紅包，兼顧祝福與環保，同時鼓勵以數位方式發送紅包，例如透過手機門號轉帳傳遞心意，既可避開人潮也能節省社會資源。

延伸閱讀

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」

蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標