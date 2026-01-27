過年換新鈔2/9開跑 Google地圖全台455換鈔據點一次看

今年的新鈔兌換時間為2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。（翻攝自中央印製廠官網）





農曆春節將至，許多民眾開始準備換新鈔包紅包。央行今（27日）宣布，今年的新鈔兌換時間為2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構、全台共455家分行及郵局都提供換鈔服務。

央行說明，在兌換期間，各個指定的據點門口都會貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」，及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。另外，由於資金調度及庫存限制，各地點每天的新鈔數量有限，如果遇到缺額，建議民眾可前往鄰近地點辦理。

至於每年換鈔最讓人卻步的「大排長龍」，銀行也建議，民眾換鈔時可避開核心商業區的分行，盡量改選住宅型或非熱門據點，可縮短等候時間。另外，非都會區的郵局換鈔速度往往比大型銀行更快，近年來也有不少銀行導入線上取號或預約系統，民眾可先線上取號後再前往。

央行也製作「新鈔兌換地點一覽表」並附上地圖連結，民眾可透過央行官網、官方臉書或行動 APP，查詢鄰近的據點。​今年新鈔兌換時間內，7家銀行共372家指定分行、及中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」；其餘59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯提供換鈔服務。



