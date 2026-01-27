過年換護照人潮暴增！網路預約排到4月 外交部曝「免排隊管道」

【緯來新聞網】農曆春節將至，許多人規劃出國旅遊，換發護照也大排長龍。有民眾因為網路預約已經滿到4月，只好到現場申辦，結果要等快200人，感到十分崩潰。對此，外交部領事事務局提醒民眾，可依照自身情況，多多利用不同遞件管道；已提出申請換護照者，也要記得在春節假期前2月13日領照。

農曆春節假期將至，許多人規劃出國旅遊，因此換護照的人潮暴增。（示意圖／翻攝自中華民國外交部官網）

原PO在Threads透露，近期打算換護照，但網路預約已經滿到4月，只好親自前往現場申辦，豈料現場人潮大爆滿，將近200人在等待。他昨（26日）早上9點25分抽號碼牌，約11點15分完成送件，總共花了大概2小時，離開時更發現，連抽號碼牌的隊伍已經排到外面，現場等候人數已超過300人，「近期要換護照的，如果是現場候位，建議一早就來」。



實際查詢外交部領事局官網，北部領事局網路預約必須等到4月下旬才有名額，而中部辦事處、南部辦事處都要等到3月才有位置，假如想在過年前辦好，只剩雲嘉南辦事處、東部辦事處還有名額。



外交部領事事務局長鄭正勇今（27日）表示，農曆春節連續假期將至，若有出國旅遊計畫的人，務必提早檢視護照是否有6個月以上效期，並確認前往國家的簽證資訊。



為了方便民眾申換護照，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件。倘若非首次申辦護照者，除親自辦理外，也可依規定委託符合條件的親屬、同事及同學代為送件，並採臨櫃辦理或旅行社代為送件，或事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥表格並上傳數位照片，預約遞件日期及時段。

