過年換護照湧人潮！網路預約要等到4月 現場辦理排隊排到外面

年節將至，許多民眾有規劃出國的計畫，不過近日要換護照的話可能要及早準備，外交部各地辦事處人潮爆滿。有網友在Threads反映，由於網路預約已經滿到4月，於是改現場申辦，發現要等超過200人。

網友在Threads指出，排隊換護照的民眾不增反減，她早上9點25分抽號碼牌，到11點15分完成送件，離開時發現抽號碼牌都已排到外面，現場等候超過300人，建議近期要現場換護照的民眾及早就來，也可參考其他網友的方法。

網友也提供其他的方法，有留言建議，可以先去戶政辦自然人憑證，在家申請後，等14天就可以去領事局領了；也有網友分享經驗表示，先前多花300到400元請旅行社代辦；還有網友指出，網路預約系統一直刷新，很常釋出名額，幾天前就這樣刷到。

根據《三立新聞》報導，由於不少民眾安排過年期間出國，近日民眾換護照的需求增加，各地辦事處都湧現人潮，其中以北部的外交部領事事務局最多，現場排隊至少要花3到4小時。民眾如果改用網路預約，北部最快也要4月才有空位；中部則是3月，若民眾想趕過年前，除了現場排隊，或是預約雲嘉南、南部的辦事處才有機會年前拿到新護照。

