過年搭客運享6折！新北春節交通攻略 轉乘在地公車再省一筆

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、新北燈會等活動交通資訊。新北市交通局提醒用路人，出發前收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

交通局交通安全科長李友欽表示，今年春節連續假期從14日起至22日，長達9天，國道自17日大年初一至22日大年初六每日凌晨0時至5時全面暫停收費；另外，17日至19日每日上午5時至中午12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台9線。

交通部公路局於春節連假期間推出共88條國道客運原票價6折優惠，若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線或市區客運（高鐵快捷公車除外），享一段票或基本里程免費優惠。

交通局提醒，新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天起，即自11日周三凌晨0時起至22日周日晚間12時止共計12天，與北市、基隆同步實施，春節加收30元已計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資，並可於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北燈會將於2月20日至3月8日在新北大都會公園舉行，民眾可搭乘捷運中和新蘆線或桃園機場捷運至「三重站」，再步行約3分鐘即可抵達會場，再次提醒大家多加利用捷運及公車前往賞燈，省去尋找停車位的麻煩。

