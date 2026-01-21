過年搶換新鈔 各家銀行開放兌換時間曝光

【記者許麗珍／台北報導】迎接2026丙午馬年，不少民眾過年換新鈔好過年。國內各家銀行將於2月9日起開放新鈔兌換，若民眾有大額換鈔需求，建議先致電各分行確認狀況再前往。

北富銀表示，全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔，讓過年準備更從容。

北富銀也提醒，ATM提款轉帳均有交易限額，若同一天已達上限，則要等到隔天零點額度才會重置，連假期間請務必留意資金安排，避免因現金不足影響計畫。

目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元；金融卡轉帳限額則為新台幣3萬元，如需較大金額用款，可改以網銀或行動銀行轉帳。

台新銀行則表示，全台各分行自2月9日起開放換新鈔，提醒民眾因過年前換發新鈔需求大，建議有需要的民眾提早換發。

台新銀行「馬年紅包袋」結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。許麗珍攝

此外，國泰金控更推出限量的「馬年阿發紅包袋」，民眾即日起至2月1 日起至國泰金控旗下數位通路，包括人壽、銀行、產險、證券官網等智能助理阿發，完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會將限量版「馬年阿發紅包袋」帶回家。

台新銀行則表示，「馬年紅包袋」結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。建議可放入8,888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。

