過年搶數位紅包陷阱多！帳戶恐遭洗劫一空 數發部籲三不原則

[Newtalk新聞] 隨著紅包數位化趨勢興起，數位發展部數位產業署提醒，詐騙集團可能趁機活動，以「點擊領取500元新春紅包」、「加入好友抽千元禮券」等惡意釣魚連結誘騙民眾，若誤信並輸入銀行或信用卡資訊，損失恐不僅限於紅包金額，整筆帳戶資金遭盜用。

數位產業署指出，過年期間常見詐騙手法之一是「點我領500元」等假紅包連結，類似詐騙訊息搭配喜氣賀歲圖片與「立即領取」按鈕，點擊後顯示「領取成功」，卻要求使用者將訊息分享至多個群組或好友，來擴散釣魚連結。

隨後點入頁面還會要求填寫身分證字號、手機門號、銀行帳號、信用卡資訊甚至密碼，要求進行驗證以恢復，給人領不出過年紅包的焦慮感，接著在假的驗證頁面，逐步盜取受害人的真實帳戶，一旦給了詐騙者OTP驗證碼，帳戶內的錢瞬間被轉光。

另外數位產業署提醒詐騙流程通常分三步驟：

1.偽裝來源

詐騙簡訊不僅會模仿知名電子支付業者的語氣，甚至竄改發訊人名稱，讓簡訊顯示在與官方訊息相同的對話串，讓民眾難以辨別真偽。

2.登入陷阱

一旦點擊簡訊連結，會跳轉到一個與官方登入介面一模一樣的假網站，要求受害人輸入信用卡帳號、密碼，詐騙集團就能掌握受害人的登入權限。

3.騙取OTP驗證碼

詐騙集團接著登入受害人的真實帳戶開始高額轉帳，此時受害人手機會收到銀行發出的OTP驗證碼。接著假網頁跳出顯示「系統驗證中，請輸入驗證碼」，民眾若沒看清楚簡訊內容，一旦輸入驗證碼，帳戶內的錢就會瞬間被洗劫一空。

數位產業署強調，「不點不明連結、不提供驗證碼、認明官方網址」是防詐三原則，並可善用《網路詐騙通報查詢網》進行即時查詢與通報，共同守護數位紅包的安全，安心過好年。

