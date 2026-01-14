過年摸八圈吃它不掉屑 卡柏蒂融合法式加台味推《富貴發財》限量收藏款

[Newtalk新聞] 新春期間親友相聚約摸八圈試手氣，不免要配些點心，法式精品甜點品牌卡柏蒂（CUPETIT）的新春禮盒以「麻將」為創意靈感，推出四種縮小版的法式曲奇甜點，外包裝分別有富、貴、發、財字樣，融合法式優雅與台式趣味，在新春伴手禮中獨樹一格。





CUPETIT 創始於台中市大安區，幾年前在台中市永春東路開設旗鑑店，原本專攻企業高端贈禮以及文定、彌月禮盒，近來配合春節送禮以及新開發的伴手禮市場，特別開放南屯旗鑑店VIP級空間供消費者試吃及選購。

搶攻春節伴手禮市場，卡柏蒂首波《駿馬花禮》系列憑藉多元品項與時尚色系，在企業高端贈禮市場創下亮眼口碑與好評，部分款式更迅速獲得市場青睞、熱銷告罄。





乘著這股年節送禮氣勢，CUPETIT 聚焦「年節氛圍感」與「送禮趣味性」，以年節不可或缺的娛樂「麻將」為創意靈感，推出話題十足的《富貴發財》麻將鐵盒限量收藏款。將供不應求的「小布列塔尼酥餅」升級為 2026 年節限定的「富貴發財」系列。打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑，在走春聊天或摸牌切磋時，能保持優雅姿態，更不會影響牌桌上「戰局」的進度，從容享受頂級味蕾饗宴。





CUPETIT 小布列塔尼酥餅選用歐洲頂級發酵奶油與法國鹽之花，精準掌握鹹甜交織的完美比例。除了中秋熱銷的「經典原味」與「經典可可」，今年年節更獨家推出「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款台灣茶風味，將法式酥餅工藝與在地細緻茶香完美揉合。





此外，針對偏好喜慶大氣與長輩市場的送禮需求，CUPETIT 也同步主打《駿馬花禮》系列中的「緋紅盈喜」禮盒，以象徵吉運的駿馬奔馳為設計主軸，搭配大氣的緋艷紅色調，傳遞出新年盈喜之意。





延續 CUPETIT 長期推動環境永續的概念，《駿馬花禮》新春禮盒系列皆採用 FSC®認證紙材，選用無礦物油墨印刷，減低環境負擔。品牌期盼在節慶傳遞心意的同時，也能實踐企業對地球與社會的責任，讓每一份祝福都更具永續價值。





CUPETIT 在 2026 年新春限定《駿馬花禮》系列，以「駿馬漫馳・繁盛花路」為主題，推出緋艷紅、洋氣桃、日昇橘、耀光紫、輝煌金等五款時尚色系。品牌將駿馬力量與柔美花路結合，象徵新年能優雅漫馳、吉運奔騰。即日起至 1/27 日止，卡柏蒂年節禮盒開放早鳥訂購，優惠最高可享88折優惠，單筆折後滿 3,000 元再享單一地址免運。更多詳情請至 CUPETIT 官網洽詢。https://bit.ly/3Lr1WCo





