過年放心去日本玩！中國多家航空宣布 免費退改赴日機票延至明年3月

中國政府呼籲公民減少赴日，多家航空公司延長免費退改機票期限。（示意圖，資料照）

由於日本首相高市早苗上個月的「台灣有事」說引發中國不滿，中國政府呼籲公民避免赴日旅遊、留學，中國多家航空公司也配合開放免費退改今年的赴日機票。據消息指出，有多家中國航空公司最近表示，免費退改票的服務開放延長到明年（2026）3月28日之前起降的航班，時間已跨越農曆新年假期。

中國政府抗議高市早苗 呼籲公民減少赴日

中國為了抗議高市早苗對於台海緊急狀態的發言，對日本祭出相應的經濟制裁，並要國人減少到日本旅遊。雖然沒有明確禁止，但中國多家航空公司很快就配合中共政府的意旨，開放免費退改今年底以前的赴日機票，隨後即傳出有逾50萬張的機票被取消，甚至有近千個飛往日本的航班也直接被取消。

部分日本觀光業者擔心減少中國遊客對經濟的衝擊，但也有許多飽受中國「觀光公害」的日本人樂見其成，並呼籲增加國旅；此外更有不少台灣遊客號召到日本旅遊，填上中國遊客缺席留下的缺口。

關係持續緊張 中國多家航空延長免費改票

日方一再重申不會收回相關言論，並表示對於中共聲稱台灣是中國一部分的主張「理解並尊重」，都讓中國持續不滿，情勢未見緩解，中國國際航空、東方航空、南方航空5日再次發布公告，開放在5日中午12時前購買或換開的進出日本客票，旅行日期在2026年3月28日前，都可以免費退改遷。

不僅中國3大國籍航空，包含海南航空、春秋航空、山東航空、廈門航空隨後也跟進宣布，開放明年3月28日前的赴日機票免費退改簽。

這似乎意味著中國對日本的抵制行動至少將持續到明年3月底。不過就台灣旅客而言，由於這次涵蓋的時間範圍包含了農曆新年等連續假期，到日本旅遊可以減少大量同樣放春節連假的中國遊客，減少人擠人的程度。

高市早苗「台灣有事」說了什麼？

高市早苗11月7日在日本國會表示，若台灣遭武力攻擊，可能構成危機事態，日本將不排除行使集體自衛權。這樣的說法被中國認為是介入台海問題，表達強烈抗議。本月3日她在參議院再度被問及對於台灣的立場，她重申：「我國政府對於台灣的基本立場，和1972年的《中日共同聲明》所述一致，這個立場沒有改變」。意即日方仍「理解並尊重」中共對台的相關主張。

