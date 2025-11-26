過年旺季黑工潮？他零下6度冷凍庫躲半小時 移民署破門逮人救命

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在高雄前鎮區某冷凍加工廠查獲4名失聯移工非法從事卸貨及切魚等工作。高市專勤隊提供



高雄前鎮一處冷凍加工廠遭專勤隊查緝時，3名失聯印尼籍移工神情緊張，半小時後才坦承仍有同鄉躲在冷凍庫內；移民署表示，人員打開零下6度冷凍庫，發現男子僅披塑膠袋、全身發抖，已躲藏半小時，再20分鐘恐失溫釀命案；當天共查獲17名非法移工，移民署將追查雇主與仲介，勞工局則指出，非法聘僱最高可罰75萬元。

高雄市前鎮區一處冷凍加工廠涉嫌雇用非法移工，被移民署專勤隊鎖定為查緝熱點。行動當日，專勤隊先在廠區內逮獲3名失聯的印尼籍移工，但他們神情焦慮、語帶閃爍，直到半小時後才坦承，仍有一名同鄉為躲避查緝，藏身在冷凍庫的深處。

廣告 廣告

人員聞訊後立即趕往查看，打開零下6度的冷凍庫時，赫然見到一名印尼籍男子僅穿短袖、身披塑膠袋，蜷縮在牆角不停顫抖。現場人員連忙協助脫困，提醒他：「你差點凍死在裡面你知道嗎？」男子驚魂未定，表示不知道冷凍庫門只能從外側開啟，躲進去後發現出不來，愈發恐慌。

移民署表示，在零下6度環境中，人體若停留約1小時便可能出現嚴重失溫，該男子已躲藏約半小時，「再多20分鐘恐怕就釀成憾事」。專勤隊表示，這名男子躲在深海魚切塊堆旁，以塑膠袋勉強禦寒，危險程度超乎預期。

除前鎮加工廠外，專勤隊同日兵分多路，在仁武、鳳山、岡山等地展開擴大掃蕩，一舉查獲17名非法外來人口，目前全案均已帶回調查，並持續追查是否有非法仲介牽涉其中。

高市專勤隊指出，近期部分加工廠因訂單量大，鋌而走險聘僱非法移工，不僅使移工處於危險環境，也可能導致雇主面臨重罰。勞工局表示，依《就業服務法》，雇主若聘僱非法移工，可處最高75萬元罰鍰，並將依事證追查雇主與上游仲介責任。

更多太報報導

牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了

「牙醫教父」謝尚廷家族涉洗錢29億：密醫、詐領、洗錢全都抓！起訴26人

政院版財劃法遭擱置！陳其邁轟黑箱草率：立院成藍白主導戰場