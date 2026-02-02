過年春聯怎麼分上下聯不鬧笑話 書法家教你貼

潮州鎮的書法季今年是以「貼一副正確的春聯」教學。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時近年節，各地都有單位團體舉辦新春揮毫，潮州鎮公所的帶狀的「書法季」也在近期開始登場，今年鎮公所發現，往年不少民眾前來索取春聯後，回家後卻因為不了解貼法而鬧笑話，因此，今年鎮公所也特別放置說明文件，民眾若還是看不懂，也安排書法家說明。

潮州鎮公所邀請158位大師到場揮毫，一字排開相當壯觀，此外還有年僅11歲的小四生李冠祥也到場揮毫，絲毫不怯場，鎮公所表示，潮州的書法祭活動每年擴大，第二階段的新春揮毫，由158位書法名家齊聚潮州，進行「靝馬潮興隆丙午年158名家揮毫贈春聯暨新春二手市集活動」迎新春。

春聯是年節文化的重要象徵，但貼錯位置或順序卻常見。潮州鎮公所今年特別以「貼一副正確的春聯，讓您幸福一整年」為主題，規劃隨緣春聯簡易講座，教導民眾辨識左右聯與正確貼法，用正確的方式突顯家風。

屏東縣中華書學研究會理事長黃共和指出，春聯的前後是從內看出為主，也就是俗稱的左青龍右白虎，從內部看出來的左邊龍邊為上聯，右邊虎邊為下聯，而這對門外的人來看就相反，因此面對門的右邊要貼上聯，左邊貼下聯。

由於目前揮毫大多是送三幅門聯，其中橫批是橫的問題不大，但上下聯就可能會讓民眾較無法分辨，黃共和說，首先就是以最尾字的「平仄」為判斷，平聲代表一、二聲，仄為三、四聲，而平聲結尾的字幅為下聯，仄聲字結尾字為上聯。

但問題來了，像是「福」、「吉」、「發」等國語平聲結尾的春聯，另一聯卻也是平聲，如「祥」等，讓民眾「霧煞煞」無法分別，黃共和表示，這個時候就要用更古老的台語或是客語去發音，若是念起像是三、四聲甚至「入聲」音的字，就應該要放在上聯。

黃共和提供，也因為書寫習慣已有融入西方書寫方式從左到右，有些創意春聯甚至會用迴文句法，橫幅念法也是面對門從右念到左；潮州鎮公所主任秘書王建元表示，期望透過活動深化地方文化底蘊，讓翰墨書香從潮州出發，迎向新的一年。

11歲的李冠祥寫得一手好字，也來現場揮毫。(記者陳彥廷攝)

現場有揮毫者將寫出創意斗方，讓福變「五福臨門」。(記者陳彥廷攝)

潮州書法季。(記者陳彥廷攝)

