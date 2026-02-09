過年是心臟病好發期？ 醫：有脂肪肝風險更高，中風、心肌梗塞恐不請自來

潮健康／林昱彣

農曆春節將至，許多民眾準備返鄉與親友團圓、享用年菜。然而，在歡慶佳節的同時，急診室卻常出現因心血管意外而求診的病患。高雄市立小港醫院心臟內科主治醫師劉宜學醫師受訪指出，針對上述現象，醫界素有「假期心臟症候群」（Holiday Heart Syndrome）的說法，與連假期間的生活型態、飲食內容出現劇烈改變有關。

過年放縱大吃大喝 當心「假期心臟症候群」找上門

為何春節期間，心血管事件如心肌梗塞、中風容易發生？劉宜學醫師解釋，過年時家家戶戶裝上的圍爐年菜，多半屬於「高油、高鹽」飲食。民眾在短時間內攝取大量的鹽分與油脂，會導致血壓瞬間上升，進而加重心臟負擔；而對於原本就有心血管風險的族群而言，短時間內血液黏稠度與膽固醇的升高，會造成血管內既有的「動脈粥狀硬化斑塊」變得不穩定。「一旦斑塊破裂，發生在腦部就是中風，發生在心臟就是心肌梗塞！」

廣告 廣告

劉宜學醫師強調，部分民眾習慣在春節期間喝酒慶祝，短時間內大量飲酒會刺激「交感神經」，可能誘發心律不整（如心房顫動）。心房顫動容易產生血栓，進而導致中風；而心跳加快也會增加心臟耗氧，提升心肌梗塞風險。

心血管疾病不只影響心臟？ 什麼是「CKM症候群」？

事實上心血管疾病不只影響心臟，也可能連帶影響周邊器官！劉宜學醫師指出，過去民眾常認為心臟病看心臟科、糖尿病看內分泌科，腎臟病則看腎臟科，各科壁壘分明。近年醫學界提出「CKM症候群」（心血管-腎臟-代謝症候群）概念，點出此三纇人其實是「同一個風險族群」，只是病程表現的先後順序不同。其中，「脂肪肝」常被忽視，更有不少人健檢發現脂肪肝後，因毫無症狀而感到不以為意。

劉宜學醫師表示，脂肪肝是代謝症候群與胰島素阻抗的具體表現，代表身體處於「慢性發炎」狀態。發炎反應會破壞血管內皮功能，加速動脈硬化斑塊的形成。據統計，一般成年人約30%有脂肪肝，但在心肌梗塞患者中，合併脂肪肝的比例超過40%，脂肪肝不僅是心血管疾病的獨立預測因子，甚至可視作心血管疾病的早期發病指標之一。

22歲就需要放心臟支架！ 心血管疾病年輕化禍首是「它」

「心血管疾病已不再是老年人的專利！」劉宜學醫師分享，臨床上曾遇過最年輕的心肌梗塞患者年僅22歲就需要放置支架。雖然該案例有家族遺傳高膽固醇與抽菸習慣，但整體趨勢確實顯示，許多40歲以下的年輕人血管就已出現嚴重問題，尤其心血管疾病年輕化與飲食西化、精緻飲食及含糖飲料盛行等息息相關。

劉宜學醫師指出，不少上班族雖然體重正常，但因熱愛甜食與手搖飲，檢查後竟也發現患有脂肪肝，是醫學上認定的「泡芙人（瘦胖子）」體質。當攝取過多糖分與精緻澱粉，身體代謝不及，就會堆積在肝臟形成脂肪肝，進而引發後續的代謝崩壞。若再加上熬夜、壓力大或氣溫變化等誘發因子，就可能在年紀輕輕時爆發急性心肌梗塞。

逆轉脂肪肝就是在救心臟！ 研究證實「瘦瘦筆」助改善代謝問題

近年用於治療糖尿病與減重的GLP-1受體促效劑（俗稱瘦瘦筆，如週纖達 semaglutide、猛健樂 tirzepatide）風行全球，不僅能幫助降血糖、減重，其中 semaglutide 對於幫助逆轉脂肪肝、甚至緩解CKM症候群而言，具有一定醫學實證作用。劉宜學醫師表示，semaglutide已被證實能降低心肌梗塞、中風等心血管事件風險，甚至能延緩腎功能惡化。

劉宜學醫師指出，臨床上確實看到罹患嚴重脂肪肝的患者，在透過semaglutide介入治療後，脂肪肝明顯消退，甚至連原本被脂肪遮蔽、超音波照不到的「胰臟」都重新顯現。該藥物透過改善脂肪肝、逆轉肝纖維化，幫助從源頭治療代謝問題。對於合併有肥胖、糖尿病或心血管風險的患者，目前的治療指引傾向優先推薦此類藥物，以達到全面性的風險控管。

過年千萬別擅自停藥！ 「波動血壓比高血壓更危險」

許多慢性病患在過年期間會因為忌諱或作息混亂而「自行停藥」，尤其是血壓藥。劉宜學醫師提醒，藥物效期通常約24小時，一旦停藥，會導致血壓產生劇烈波動，容易引發主動脈剝離或中風，「患者要謹記，波動的血壓比持續性的高血壓更危險！」

因此，建議心血管疾病患者在過年期間，務必規律服藥，並保持適度運動（每週150分鐘、心跳達130下），維持充足睡眠。飲食方面則應掌握「少量多餐、七八分飽」原則，避免單次攝取過多高油高鹽食物與酒精。

綜合上述，春節雖是團圓時刻，卻也是心血管與代謝疾病的「好發高峰期」。劉宜學醫師呼籲，民眾應打破「脂肪肝無關緊要」的迷思，正視其作為 CKM 症候群早期警訊的重要性；即便是外表纖瘦的年輕族群，面對年節美食亦應有所節制，避免高糖與過量酒精成為健康的隱形殺手。善用新式藥物輔助與生活型態調整，才能在享受假期的同時，遠離心肌梗塞與中風威脅，平安健康度過新年。

延伸閱讀：

減肥完臉變老、馬上復胖？ 一票人越減身體越差！ 醫：研究實證「1藥物」對台人效果更佳

減重不只看BMI！亞洲人「微肥胖高風險」可及早介入Semaglutide：代謝異常與泡芙人更要考量減重品質

更多每日健康報導

為什麼高鐵的馬桶坐墊都是「U型」？設計師爆料「超神奇巧思」竟是全女性福音！快改！你習慣側睡，還是趴睡？當心睡錯方向壓壞脊椎、堵塞淋巴！｜每日健康 Health準媽媽小心，這七種食物日常看似無害，但卻是孕期要避開的地雷！