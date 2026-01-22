過年最怕不是吃太多，是藥吃錯！藥師盤點春節最常踩的4大用藥地雷

過年9天連假，不少人規劃出遊，但除了行程，你要吃的藥盤點了嗎？連假期間慢性病用藥一旦中斷就可能出狀況；聚餐送禮多，紅麴、銀杏、靈芝等保健品若自行加進日常用藥，可能和原本的藥產生交互作用。想安心過好年，注意這些用藥地雷，連假才不會壞了興致。

今年春節連假放9天，你家裡的慢性病藥夠撐到假期結束嗎？許多人忙著規劃出遊行程、準備行李，但每天都要吃的藥還剩幾顆、能吃到什麼時候，往往到了最後一刻才想起來。

地雷1：斷藥 藥沒備足，連假中途缺藥

今年春節連假長達9天，衛福部放寬「提前領慢箋」時間至可提前14天領取。因此只要預估「血壓藥、血糖藥等固定用藥」會在春節假期（2/14～2/22）之間吃完，就別等到最後一刻。你可以在1/31～2/13之間先回診，或先跟醫療院所、藥局預約，把下一次要吃的藥提前領回家放好，避免連假中途缺藥。

食藥署簡任技正黃玫甄指出，春節期間部分醫療院所看診時間調整或休診，民眾若有用藥需求，應提前規劃，特別是長期用藥者不能自行停藥或改變用藥方式，以免影響疾病控制。

地雷2：作息亂 作息一亂就漏吃，劑量補錯更危險

春節聚會多，常見情境是「親友推薦一顆很有效的藥」或「長輩把別人的藥拿來吃」。食藥署提醒，用藥應以合法藥品為原則，從合法醫療機構、藥局或藥商取得；服用前先看清楚外盒標示或仿單，了解成分、適應症與注意事項。

台灣年輕藥師協會藥師周子鈞指出，春節全家人藥品容易混放，若把藥袋與原包裝丟掉，發生吃錯藥、重複用藥的風險會更高。最簡單的做法是保留藥袋與原包裝，出遊時也不要把不同人的藥混裝在同一個袋子裡。

值得注意的是，很多人會因作息變晚而漏吃藥，或覺得「錯過早上的時間就乾脆不吃」，這對血壓、血糖這類一天一次的藥尤其危險。周子鈞建議用「這次與下次用藥時間的中間點」來判斷是否補服：前半段想起來就盡快補吃；若已接近下一次服藥時間，這次就跳過，下一次照原時間吃，避免把兩次劑量併在一起造成過量。

例如，早上9點該吃的藥睡過頭漏吃，下一次是下午1點，若在11點前想起來仍可補服；若超過11點才想起，就跳過這次，等下午1點照常服藥即可。

地雷3：亂補 禮盒保健品混吃，引發交互作用

年節是送禮旺季，但要注意有些春節禮品，恐怕會和你平常吃的藥產生交互作用。食藥署點名2組高風險搭配：

1. 降血脂藥＋紅麴產品：紅麴的功效成分與部分降血脂藥作用相近，併用可能增加副作用風險，出現肌肉痠痛、無力，嚴重甚至可能引發橫紋肌溶解。

2. 抗凝血藥＋靈芝、銀杏產品：可能增加出血風險。

周子鈞指出，他遇過民眾出現肌肉不適，原本以為是運動拉傷，進一步詢問才發現最近開始吃紅麴，而本身也正在使用降血脂藥。通常民眾不覺得自己做錯事，因為保健品被當成補身，不會聯想到可能和藥衝突。他提醒，慢性病患者若要吃保健品或中藥食補，最好先問藥師或醫師再決定。

年菜也可能影響用藥。若使用華法林（Warfarin）等傳統抗凝血藥，富含維生素K的深綠色蔬菜吃太多，可能降低藥效、增加血栓風險。年菜中常見的深綠色蔬菜，包括最常用來做為長年菜的芥菜、菠菜，以及綠花椰菜、青江菜、芥藍菜、綠蘆筍等，都富含維生素K，吃多了恐提高中風風險。周子鈞建議，採取定量原則，平常吃多少，過年就維持相近的量，不要突然吃很多。

此外，交互作用不只發生在和藥品一起吃的時刻。食藥署也提醒，服藥時應避免與酒精、咖啡等飲品併用。周子鈞說明，常見胃藥中的制酸劑可能影響部分抗生素吸收，建議與抗生素錯開服用，通常至少間隔2小時，避免療效被削弱。

地雷4：混放 藥櫃清錯、過期藥亂丟，留下二次風險

年前家家戶戶開始大掃除，常常抽屜一拉開，退燒藥、感冒藥、腸胃藥、眼藥水一字排開，底下還壓著幾包沒吃完的抗生素。有人想省事把整袋丟垃圾桶，也有人把藥水往水槽倒。

很多人清藥櫃時最大的誤區是「全部一起丟」。周子鈞提醒，過期或未使用完的藥品要先分類：一般藥品與特殊藥品處理方式不同。

針劑、抗生素、荷爾蒙藥、抗腫瘤藥與管制藥品等屬特殊藥品，建議送回原開立機構或社區藥局回收處理；一般藥品則可隨一般垃圾丟棄。周子鈞建議，用過或未用完的針頭、針筒不要直接丟垃圾袋，避免刺傷清潔人員或家人，建議用可密封、較硬的容器集中收集，累積到一定量再交回醫療院所或藥局協助回收。

藥水更常被錯誤處理，食藥署與藥師強調，藥水不要直接倒進馬桶或水槽。正確作法是把砂土、咖啡渣、茶葉渣或報紙等吸水物質放入夾鏈袋，再把剩餘藥水倒入袋中密封，密封袋隨一般垃圾丟棄；藥水瓶身或容器則依規定回收即可。

總而言之，連假愈長，愈需要在放假前把慢箋與藥量盤點好，作息亂也別自行停藥或把兩次劑量併成一次；收到保健品禮盒先停一下，確認是否會和降血脂藥、抗凝血藥等常用藥衝突；大掃除清出的過期藥先分一般與特殊藥，藥水用吸水物封袋再丟，針具與特殊藥交回藥局或醫療院所回收，才能把風險留在假期之外，安心過好年。

（本文諮詢專家：台灣年輕藥師協會藥師周子鈞）

